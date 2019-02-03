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Порошенко поздравил главу ПЦУ митрополита Епифания с 40-летием

Порошенко поздравил главу ПЦУ митрополита Епифания с 40-летием
10:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 40-летием предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания, которого сегодня интронизируют.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил митрополита Киевского и Всея Украины Епифания (Думенко) с 40-летием.

"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

П.Порошенко отметил, что для митрополита Епифания создание украинской независимой церкви и получение Томоса является началом на пути объединения и служения.

"Однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, чин интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит в воскресенье утром в Софийском соборе в центре Киева. В настоящее время проходит божественная литургия, во время которой состоится интронизация предстоятеля ПЦУ. На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко, представители Кабинета министров – вице-премьер-министр - министр регионально развития Геннадий Зубко и вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, народные депутаты.

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День рождения, Интронизация, Митрополит Епифаний, Глава ПЦУ.
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