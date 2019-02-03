Сутки на Донбассе: оккупанты пять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Новости Украины: Группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .

Сегодня, 3 февраля, оккупанты пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 противник пять раз обстрелял позиции наших войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Вольный.

Также позиции ВСУ были обстреляны в районе поселка Зайцевое из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" террористы обстреляли позиции военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.

В штабе сообщили, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.