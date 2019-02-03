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Горбатюк опроверг завершение следствия о расстрелах на Майдане

Горбатюк опроверг завершение следствия о расстрелах на Майдане
20:40 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Об этом сообщает Общественное. "Следствие не завершено", — сказал Горбатюк.

Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Как сообщалось, 1 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие в отношении виновных в расстрелах людей на Майдане завершено, и Генпрокуратура имеет все доказательства для передачи дела в суд.

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Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook опровергла завершение расследования, добавив, что не проведены все следственные эксперименты.

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Майдан, Сергей Горбатюк, Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры, Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
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