Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом

Новости Украины: Начало недели порадует украинцев теплой погодой, осадков не будет, местами на дорогах гололедица, в южных областях Украины днем температура достигнет 12° тепла.

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться гололедица, мокрый снег и дождь. В понедельник на большей части территории Украины - туман. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"4 февраля на большей части страны туман, видимость 200-500 м; на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник будет облачно, но еще без существенных осадков. На большей части территории страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12° тепла. Во вторник и среду, 5-6 февраля, облачно с прояснениями.

Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, в городах Украины:

Ужгород – + 4...+ 6

Львов – +3...+ 5

Ивано-Франковск – + 4...+ 6

Тернополь – + 4...+ 6

Черновцы – + 5...+ 7

Хмельницкий – + 4...+ 6

Луцк – +3...+ 5

Ровно – +3...+ 5

Житомир – + 5...+ 7

Винница – + 5...+ 7

Одесса – + 8...+ 10

Николаев – + 10...+ 12

Херсон – + 9...+ 11

Симферополь – + 11...+ 13

Кропивницкий – + 5...+ 7

Черкассы – + 4...+ 6

Чернигов – +3...+ 5

Сумы – +3...+ 5

Полтава – + 4...+ 6

Днепр – + 6...+ 8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +3...+ 5

Луганск – + 2...+ 4

Харьков – +3...+ 5

Киев – +3...+ 5

Днем 5 февраля в Карпатском регионе, в течение 6 февраля в западных, северных и центральных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории, ночью 5 февраля в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 6-11°, в Крыму до 15° тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 5 февраля, в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью 0...-2, днем +3...+ 5

Львов – дождь, ночью -1..-3, днем +2...+ 4

Ивано-Франковск – дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4

Тернополь – ясно, ночью -1...-3, днем 0...+2

Черновцы – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3

Хмельницкий – солнечно, ночью -1...-3, днем +1...+3

Луцк – солнечно, ночью -3..-5, днем +1...+3

Ровно – ясно, ночью -2...-4, днем +2...+4

Житомир – солнечно, ночью -2...-4, днем +1...+ 3

Винница – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Одесса – солнечно, ночью +1...+3, днем + 8...+ 10

Николаев – ясно, ночью -1...+1, днем +7...+9

Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +8...+ 10

Симферополь – ясно, ночью +1...+3, днем+ 12...+ 14

Кропивницкий – солнечно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Черкассы – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3

Чернигов – солнечно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Сумы – ясно, ночью -2...-4, днем +0...+2

Полтава – солнечно, ночью 0...-2, днем +1...+3

Днепр – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+ 5

Запорожье – солнечно, ночью -1...+1, днем +6...+8

Донецк – ясно, ночью 0...-2, днем +3...+ 5

Луганск – солнечно, ночью -1...-3, днем + 2...+ 4

Харьков – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3

Киев – солнечно, ночью 0...-2, днем 0...+2

В конце недели, 7 - 8 февраля без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве 4 февраля облачно. Без существенных осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.

На Киевщине в понедельник облачно. Без существенных осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла. 5-6 февраля в столице облачно с прояснениями. 5 февраля без существенных осадков, 6 февраля - мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла. В четверг и пятницу, 7 - 8 февраля, без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.