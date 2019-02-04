Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться гололедица, мокрый снег и дождь. В понедельник на большей части территории Украины - туман. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"4 февраля на большей части страны туман, видимость 200-500 м; на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник будет облачно, но еще без существенных осадков. На большей части территории страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12° тепла. Во вторник и среду, 5-6 февраля, облачно с прояснениями.
Прогноз погоды на понедельник, 4 февраля, в городах Украины:
Днем 5 февраля в Карпатском регионе, в течение 6 февраля в западных, северных и центральных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории, ночью 5 февраля в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 6-11°, в Крыму до 15° тепла.
Прогноз погоды на понедельник, 5 февраля, в городах Украины:
В конце недели, 7 - 8 февраля без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
В Киеве 4 февраля облачно. Без существенных осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.
На Киевщине в понедельник облачно. Без существенных осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла. 5-6 февраля в столице облачно с прояснениями. 5 февраля без существенных осадков, 6 февраля - мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла. В четверг и пятницу, 7 - 8 февраля, без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Напомним, Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.