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В начале недели начинается регистрация на основную сессию ВНО 2019

В начале недели начинается регистрация на основную сессию ВНО 2019
11:00 Сегодня Телеграф Фото: testportal.gov.ua

Новости Украины: Со вторника, 5 февраля, в Украине стартует регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, она будет длиться до 25 марта.

Со вторника, 5 февраля, начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая продлится до 25 марта. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания и продлится до 25 марта", - говорится в сообщении

В целом, по данным УЦОКО, в 2019 году ожидается, что внешнее независимое тестирование пройдут около 332 тысяч человек, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования: выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования. В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.

Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум из четырех учебных предметов. В общем ВНО будет проходить по 11 учебным предметам.

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Ранее завершилась регистрация на пробное ВНО, всего в пробном независимом тестировании примут участие 167 803 лиц. Как сообщалось, основная сессия ВНО в 2019 году пройдет с 21 мая по 13 июня. Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 12 июля.

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Начало, Регистрация, Длительность, Сроки, ВНО-2019, Основная сессия ВНО.
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