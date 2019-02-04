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Минздрав предложил порядок обследования людей, пострадавших от домашнего насилия

Минздрав предложил порядок обследования людей, пострадавших от домашнего насилия
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект, о порядке проведения медицинского обследования пострадавших от домашнего насилия.

Министерство здравоохранения Украины предложило утвердить порядок проведения и документирования результатов медицинского обследования пострадавших от домашнего насилия лиц и оказания им медицинской помощи. Соответствующий проект приказа Минздрава обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Согласно порядку, медицинское обследование и оказание медицинской помощи пострадавшим лицам не будет зависеть от обращения таких лиц в правоохранительные органы, суды, органы и учреждения, на которые возлагаются функции предотвращения и противодействия домашнему насилию, от их участия в уголовном или гражданском производстве.

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Принятие указанного приказа даст возможность обеспечить межсекторальный подход к преодолению и противодействию домашнему насилию и содействие реализации прав лиц, которые от него пострадали.

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Минздрав, Лечение, Медицина, Обследование, Домашнее насилие.
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