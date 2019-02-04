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Капитана судна "Норд" полиция объявила в розыск

Капитана судна &quot;Норд&quot; полиция объявила в розыск
19:08 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Полиция объявила в розыск капитана арестованного судна "Норд" Владимира Горбенко.

Правоохранители объявили в розыск капитана арестованного российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.

Согласно ей, мужчина исчез с поля зрения правоохранителей 26 января 2019 года. Место исчезновения – Мелитополь Запорожской области.

Разыскивает Горбенко Мелитопольское отделение полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Разыскиваемый Владимир Горбенко

Напомним, что 29 января в Мелитопольское отделение полиции поступило заявление об исчезновении капитана судна "Норд" Владимира Горбенко. С заявлением в полицию обратился брат Владимира.

В свою очередь адвокат Горбенко Максим Могильницкий сообщал, что его подзащитный пропал без вести - с субботы, 26 января, он не выходит на связь.

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МВД, Владимир Горбенко, Капитан Норда, Капитан "Норда" Владимир Горбенко.
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