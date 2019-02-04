Скачать
Вторник, 05.02.2019
Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
&quot;Кто заказал Гандзюк&quot;: на Банковой пикетируют активисты
"Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
23:45 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Вера Савченко считает, что ее сестру пытаются вывезти из Киева до выборов.

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко, ссылаясь на информацию Красного креста.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак, быстро до выборов хотят скрыть Надежду из Киева", - заявила она.

Как сообщалось ранее, Савченко, находящаяся под арестом, 3 февраля подала документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Союз журналистов заявил об обстреле киевского офиса

Справка: Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

2 августа 2018 года генпрокурор сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено. 21 января 2019 года Рубану вручили обвинительный акт.

29 января дело Савченко и Рубана было передано в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Лукьяновское СИЗО, Надежда Савченко, Вера Савченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
02 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
03 Киев озвучил позицию по Венесуэле
04 Масштабный пожар в центре Москвы: количество погибших возросло до восьми
05 В Украине от кори умерла женщина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь