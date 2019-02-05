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В Госпродпотребслужбе рассказали, стоит ли украинцам опасаться польской говядины

В Госпродпотребслужбе рассказали, стоит ли украинцам опасаться польской говядины
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: В Госпродпотребслужбе заверили, что опасную польскую говядину в Украину не завозили.

Мясо говядины, которое было получено от больных животных на одной из боен Мазовецкого воеводства Республики Польша, в Украину не завозилось.

Еврокомиссия начала расследование в отношении попадания на рынки государств членов Евросоюза мяса с этой бойни, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В связи с распространением информации о попадании на рынки государств-членов ЕС мяса говядины, которое было получено от больных животных на одной из скотобоен Мазовецкого воеводства Республики Польша, в отношении данных фактов Еврокомиссия начала соответствующее расследование. Указанная продукция на территорию Украины не импортировалась", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в соответствии с действующим законодательством Украины ввоз продуктов животного происхождения на территорию Украины из стран-членов ЕС возможен только с предприятий, которые находятся под контролем компетентного органа страны-экспортера и одобрены Еврокомиссией, что исключает возможность поставки таких товаров с предприятий, находящихся вне контроля.

Отмечается, что 4 февраля 2019 года инспекторы Еврокомиссии начали аудит на убойных заводах Польши.

Согласно сообщению RASFF ЕС для раннего предупреждения об опасных пищевых продуктах, мясо больных животных было экспортировано в Финляндию, Венгрию, Эстонию, Румынию, Швецию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.

Как ранее сообщалось, из Польши 2700 кг мяса больных коров экспортировали в другие страны Европейского Союза. Польша производит около 560 тысяч тонн говядины в год, при этом около 80-85% экспортируется в другие страны.

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Польша, Говядина, Госпродпотребслужба, Зараженная говядина.
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