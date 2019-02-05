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Зима возвращается: в Украину идет похолодание

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Зима возвращается: в Украину идет похолодание
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине ожидается небольшое похолодание, сохранится облачная погода без осадков, лишь в западных и северных областях днем ​​местами небольшой мокрый снег.

На текущей неделе синоптическая ситуация над территорией Украины изменится: период очень теплой, но пасмурной, сырой и туманной погоды закончится, и эти изменения станут заметны уже во вторник, сообщает Укргидрометцентр.

5 февраля в большинстве регионов Украины - без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица В южных, восточных и большинстве центральных областей туманы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму 10-13°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 5 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 февраля:

  • Ужгород – снег, ночью +1...+3, днем +2...+4
  • Львов – ясно, ночью 0...+2, днем  +2...+4
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...+2, днем  +2...+4
  • Тернополь – ясно, ночью 0...+2, днем  +2...+4
  • Черновцы – ясно, ночью 0...+2, днем  +2...+4
  • Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Луцк – ясно, ночью -1...-3, днем  +2...+4
  • Ровно – ясно, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Житомир – ясно, ночью и днем +1...+3
  • Винница –  ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Одесса – дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8
  • Николаев – ясно, ночью +1...+3, днем +6...+8
  • Херсон – ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8
  • Симферополь –  ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8
  • Кропивницкий –  сухо, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Черкассы – ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Чернигов –снег, ночью и днем 0...+2
  • Сумы – снег, ночью и днем 0...+2
  • Полтава – ясно, ночью и днем +1...+3
  • Днепр – ясно, ночью +1...+3, днем +3...+5
  • Запорожье – ясно, ночью +1...+3, днем +5...+7
  • Донецк –  ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Луганск – ясно, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Харьков – ясно, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Киев – снег, ночью 0...-2, днем +1...+3

В среду, 6 февраля, в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях ожидается мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и в Приазовье 5-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 8-14°.

В Киеве ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 6 февраля, Фото: meteo.gov.ua

7 февраля, также без осадков, лишь в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской области 6 февраля ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год

Температура ночью 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе 5-7° тепла;  6-11° мороза, днем около 0 °; в Крыму ночью 0-5 ° тепла, днем 6 февраля 9-14 °, 7 февраля 2-7 ° тепла. 7 февраля в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. 6 февраля ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег, 7 февраля без осадков.

Прогноз погоды на 7 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В течение 8-9 февраля синоптики также осадков не прогнозируют. Лишь 9 февраля в западных, днем и в северных областях местами небольшой мокрый снег, днем с дождем.

Температура ночью 0-6 ° мороза, 9 февраля на востоке и севере Левобережья 4-10 ° мороза; днем от 2 ° мороза до 4 ° тепла, на крайнем западе 2-7 ° тепла. В Крыму ночью около 0 °, днем 2-7 ° тепла.

В течение 8-9 февраля в столице также без осадков, лишь днем 9 февраля местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

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Прогноз погоды на 8 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В феврале - весна, а в марте - зима: какую погоду ожидать украинцам в ближайшие месяцы

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

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