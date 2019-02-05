Зима возвращается: в Украину идет похолодание

Новости Украины: В Украине ожидается небольшое похолодание, сохранится облачная погода без осадков, лишь в западных и северных областях днем ​​местами небольшой мокрый снег.

На текущей неделе синоптическая ситуация над территорией Украины изменится: период очень теплой, но пасмурной, сырой и туманной погоды закончится, и эти изменения станут заметны уже во вторник, сообщает Укргидрометцентр.

5 февраля в большинстве регионов Украины - без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица В южных, восточных и большинстве центральных областей туманы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму 10-13°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 5 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 февраля:

Ужгород – снег, ночью +1...+3, днем +2...+4

– снег, ночью +1...+3, днем +2...+4 Львов – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Тернополь – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Черновцы – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3

– ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3 Луцк – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

– ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4 Ровно – ясно, ночью -1...-3, днем +1...+3

– ясно, ночью -1...-3, днем +1...+3 Житомир – ясно, ночью и днем +1...+3

– ясно, ночью и днем +1...+3 Винница – ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3

– ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3 Одесса – дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8

– дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8 Николаев – ясно, ночью +1...+3, днем +6...+8

– ясно, ночью +1...+3, днем +6...+8 Херсон – ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8

– ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8 Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8

– ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8 Кропивницкий – сухо, ночью 0...+2, днем +2...+4

– сухо, ночью 0...+2, днем +2...+4 Черкассы – ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3

– ясно, ночью 0...+2, днем +1...+3 Чернигов –снег, ночью и днем 0...+2

–снег, ночью и днем 0...+2 Сумы – снег, ночью и днем 0...+2

– снег, ночью и днем 0...+2 Полтава – ясно, ночью и днем +1...+3

– ясно, ночью и днем +1...+3 Днепр – ясно, ночью +1...+3, днем +3...+5

– ясно, ночью +1...+3, днем +3...+5 Запорожье – ясно, ночью +1...+3, днем +5...+7

– ясно, ночью +1...+3, днем +5...+7 Донецк – ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4

– ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4 Луганск – ясно, ночью 0...-2, днем 0...+2

– ясно, ночью 0...-2, днем 0...+2 Харьков – ясно, ночью -1...+1, днем 0...+2

– ясно, ночью -1...+1, днем 0...+2 Киев – снег, ночью 0...-2, днем +1...+3

В среду, 6 февраля, в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях ожидается мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и в Приазовье 5-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 8-14°.

В Киеве ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 6 февраля, Фото: meteo.gov.ua

7 февраля, также без осадков, лишь в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской области 6 февраля ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе 5-7° тепла; 6-11° мороза, днем около 0 °; в Крыму ночью 0-5 ° тепла, днем 6 февраля 9-14 °, 7 февраля 2-7 ° тепла. 7 февраля в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. 6 февраля ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег, 7 февраля без осадков.

Прогноз погоды на 7 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В течение 8-9 февраля синоптики также осадков не прогнозируют. Лишь 9 февраля в западных, днем и в северных областях местами небольшой мокрый снег, днем с дождем.

Температура ночью 0-6 ° мороза, 9 февраля на востоке и севере Левобережья 4-10 ° мороза; днем от 2 ° мороза до 4 ° тепла, на крайнем западе 2-7 ° тепла. В Крыму ночью около 0 °, днем 2-7 ° тепла.

В течение 8-9 февраля в столице также без осадков, лишь днем 9 февраля местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Прогноз погоды на 8 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.