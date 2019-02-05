Украинцев к 2030 году будет менее 40 миллионов

Новости Украины: Население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек к 2030 году.

Население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек к 2030 году, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

”Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн”, - сказала она.

При этом она отметила, что численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн - до 24 млн человек.

По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина - это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.

”Два года назад украинский бизнес был уверен, что нехватка рабочей силы их никогда не коснется. Сейчас они одумались и поняли, что это реалии ситуации в Украине”, - отметила она.