Скачать
Вторник, 05.02.2019
В Европарламенте проголосовали за &quot;выборочное сотрудничество&quot; с РФ
В Европарламенте проголосовали за "выборочное сотрудничество" с РФ
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу
Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу

Украинцев к 2030 году будет менее 40 миллионов

Украинцев к 2030 году будет менее 40 миллионов
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек к 2030 году.

Население Украины сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек к 2030 году, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

”Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн”, - сказала она.

При этом она отметила, что численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн - до 24 млн человек.

Freedom House: Украина "частично свободная" страна

По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина - это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.

”Два года назад украинский бизнес был уверен, что нехватка рабочей силы их никогда не коснется. Сейчас они одумались и поняли, что это реалии ситуации в Украине”, - отметила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Украинцы, Население, Население Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 Ситуация на фронте: погиб один боец ООС, боевики понесли значительные потери
05 Киев озвучил позицию по Венесуэле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь