На железной дороге в 2018 году снизился уровень травматизма

Новости Украины: В "Укрзализныце" заявляют о снижении смертности из-за нарушения правил поведения на железной дороге в 2018г.

В 2018 году количество граждан, которые пострадали из-за нарушения правил поведения на железной дороге, уменьшилось на 40 человек, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"В 2018 году на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 580 посторонних граждан (в 2017 - 586 человек), из них 338 человек погибли (в позапрошлом году - на 40 человек меньше). При этом среди травмированных - 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 погибли (в 2017 году было травмировано 26 детей, из них 9 - смертельно)", - сообщает во вторник пресс-служба компании.

Специалисты АО "Укрзализныця" постоянно проводят профилактическую работу по предупреждению травматизма непроизводственного характера. В частности, в прошлом году военизированная охрана задержала за хождение по путям и проезд в грузовых поездах более 6 тыс. граждан, из которых 5,5 тыс. человек привлечены к административной ответственности. Кроме того, совместно с правоохранителями проведено 4,5 тыс. рейдов по проверке состояния железнодорожных переездов и выполнения водителями автотранспорта правил их проезда.