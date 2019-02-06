Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает

В ближайшие сутки, 6 февраля, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать прохладная воздушная масса, погоду с осадками в большинстве областей, кроме южных и юго-восточных, будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.
В Украине, кроме юга и юго-востока, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве южных и восточных областях туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 7-12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
В Киеве - ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Прогноз погоды на 6 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 6 февраля:
На 7 февраля синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/ с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 8-11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе 4-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.
В Киеве – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 7 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Синоптики в пятницу, 8 февраля, осадки не прогнозируют, только на крайнем западе страны местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза, в Карпатах, 8 февраля и на севере Левобережья 8-11° мороза; днем около 0°, на крайнем западе 3-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.
На Киевщине 8 февраля осадки не прогнозируются. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 8 февраля, Фото: meteo.gov.ua
9 февраля в восточных областях, Приазовье, ночью и на западе страны небольшой мокрый снег, днем с дождем, на остальной территории без существенных осадков. В столичном регионе на выходные существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
Прогноз погоды на 9 февраля, Фото: meteo.gov.ua
10 февраля ночью в западной части, днем в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, 10 февраля в западных областях и в Одесской области 3-8° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла. В Киеве небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
Прогноз погоды на 10 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.