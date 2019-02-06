Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает

Новости Украины: Постепенное похолодание в Украине в ближайшие дни продолжится, местами небольшой дождь.

В ближайшие сутки, 6 февраля, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать прохладная воздушная масса, погоду с осадками в большинстве областей, кроме южных и юго-восточных, будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме юга и юго-востока, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве южных и восточных областях туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 7-12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве - ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 6 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 6 февраля:

Ужгород – пасмурно, ночью -2...-4, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +4...+6 Львов – снег, ночью 0...-2, днем +1...+3

– снег, ночью 0...-2, днем +1...+3 Ивано-Франковск – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2 Тернополь – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...+2 Черновцы – пасмурно, ночью 0...-2, днем +2...+4

– пасмурно, ночью 0...-2, днем +2...+4 Хмельницкий – дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2

– дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2 Луцк – пасмурно, ночью 0...-2, днем +2...+4

– пасмурно, ночью 0...-2, днем +2...+4 Ровно – пасмурно ночью -1...-3, днем +2...+4

– пасмурно ночью -1...-3, днем +2...+4 Житомир – снег, ночью 0...-2, днем +1...+3

– снег, ночью 0...-2, днем +1...+3 Винница – снег, ночью 0...-2, днем +1...+3

– снег, ночью 0...-2, днем +1...+3 Одесса – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Николаев – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Херсон – ясно, ночью 0...-2, днем +3...+5

– ясно, ночью 0...-2, днем +3...+5 Симферополь – ясно, ночью 0...+2, днем +7...+9

– ясно, ночью 0...+2, днем +7...+9 Кропивницкий – сухо, ночью 0...+2, днем +2...+4

– сухо, ночью 0...+2, днем +2...+4 Черкассы – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег, ночью 0...+2, днем +2...+4 Чернигов – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...+2 Сумы – снег, ночью и днем -1...+1

– снег, ночью и днем -1...+1 Полтава – дождь, ночью и днем 0...+2

– дождь, ночью и днем 0...+2 Днепр – пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– пасмурно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Запорожье – пасмурно, ночью -1...+1, днем +3...+5

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +3...+5 Донецк – пасмурно, ночью -2...-4, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -2...-4 Луганск – пасмурно, ночью -2...-4, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +1...+3 Харьков – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...+2 Киев – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

На 7 февраля синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/ с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 8-11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе 4-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

В Киеве – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 7 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Синоптики в пятницу, 8 февраля, осадки не прогнозируют, только на крайнем западе страны местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза, в Карпатах, 8 февраля и на севере Левобережья 8-11° мороза; днем около 0°, на крайнем западе 3-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

На Киевщине 8 февраля осадки не прогнозируются. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 8 февраля, Фото: meteo.gov.ua

9 февраля в восточных областях, Приазовье, ночью и на западе страны небольшой мокрый снег, днем с дождем, на остальной территории без существенных осадков. В столичном регионе на выходные существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Прогноз погоды на 9 февраля, Фото: meteo.gov.ua

10 февраля ночью в западной части, днем в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, 10 февраля в западных областях и в Одесской области 3-8° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла. В Киеве небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Прогноз погоды на 10 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.