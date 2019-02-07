День Ангела Бориса: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Борис образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец".

Этому имени присваивают значение "лесной, боровой", "крепкий". Есть вероятность, что в русском языке это имя пришло с татаро-монгольским игом и произошло от тюркского "барыш", означающего "выгода". На древнем персидском языке имя Бариз означает "наследник", а с арабского это имя толкуют как "видный".

С детства у Бориса развивается свойство быть сильным, уметь переносить трудности и преодолевать преграды. Мальчик очень старается соответствовать ожиданиям родителей, ему самому хочется быть таким же, как самые смелые герои и русские богатыри. Но вот если не объяснить Борису, что за каждым поражением нужно искать положительный опыт для достижения новых побед, то Борис начнет бояться вновь совершить ошибку и будет страшиться делать смелые поступки.

Борис не стремится быть среди людей. Его честолюбие порой затмевает самое элементарное человеколюбие, поэтому быть другом Бориса очень трудно и тяжело. Его упрямость и твердолобие могут сыграть с ним дурную шутку.

Поздравления

В день именин желаю я тебе, Борис,

Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою

Хранитель-ангел, как орел степной, завис,

Чтоб он всегда был рядышком с тобою.

Пускай горит счастливый свет в глазах,

Пусть в дверь твою беда не постучится,

Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,

А все, что снилось, обязательно, свершится.

В день ангела тебе желаю, Боря,

Чтоб в жизни бед и горестей не знал,

Здоровья, сил тебе, удачи море,

Чтоб сам Господь тебя оберегал.

Пусть счастье распахнет навстречу двери,

Пусть будет много чистых, светлых дней,

Чтобы по жизни шел ты, Боря, с верой

В добро, в удачу, в верность преданных друзей.

Спешу поздравить я, Борис, про именины

Свои сегодня, очень верю, не забыл,

Всего желаю, что так важно для мужчины:

Успеха, смелости тебе, здоровья, сил.

Пускай судьба в твоих руках, как птица,

Поет и радует тебя, пусть каждый час

Исполнит все, что ночью часто снится,

Пускай сюрпризы преподносит всякий раз.

В именины желаю я Боре,

Чтобы бед и печалей не знал,

Чтобы счастья огромное море

Сам Господь для тебя воссоздал,

Заслужил ты удачу и веру,

Ведь прекраснейший ты человек,

Пусть откроются в радости двери,

Чтобы стал ты веселым навек!

С Днем ангела, Боря, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!