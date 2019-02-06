Скорая помощь: в каких случаях "неотложка" не приедет на вызов

Новости Украины: Медик заверил, что человек не будет оставаться совсем без помощи, когда его состоянию что-то угрожает.

Врач говорит, что в Украине экипажи скорой помощи должны приезжать к пациентам лишь в случае, если человек может за считанные минуты стать инвалидом или умереть.

Причины вроде температуры или высокого давления не являются достаточными для вызова неотложки. Об этом глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал в эфире ObozTV.

По его словам, в Украине действует постановление Кабмина №1119, где указаны правила вызова скорой помощи. С ними должен ознакомиться каждый. По его словам, если скорая начнет работать по закону, количество вызовов резко снизится.

"От высокой температуры еще никто не умер... Если у ребенка высокая температура, надо делать, как во всем цивилизованном мире. Этот ребенок может с пятницы дождаться понедельника и обратиться за помощью к педиатру или семейному доктору в порядке очереди", – объяснил эксперт.

При этом медик заверил, что человек не будет оставаться совсем без помощи, когда его состоянию что-то угрожает.

"Если температура у детей высокая, сопровождается какими-то, например, высыпаниями, тогда мать увидит эти высыпания, сообщит диспетчеру скорой помощи. Он, во-первых, даст консультацию. А во-вторых – приедет скорая, потому что высокая температура и какие-то высыпания могут быть признаками менингококцемии, а это уже экстренный случай", – рассказал Вус.

"А если просто высокая температура – родители ребенка звонят, им отказывают в вызове, советуют, что дальше делать, как сбивать. Кроме бригад 103 диспетчер может вас переключить на консультацию с врачом, например, педиатром, или может сам вас проконсультировать, что вам делать, чтобы дождаться утра и сходить в поликлинику по месту проживания. На экстренные случаи – боли за грудиной, инсульт, нарушение речи – скорая помощь будет приезжать", – отметил врач.

Также медик уточнил, что для украинских экипажей неотложки законодательно установлена норма прибытия на место – 10 минут в городе, 20 минут за городом.