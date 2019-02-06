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Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения

Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения

Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
21:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости Украины: Общая длительность Великого поста составляет 48 дней.

Пасхальный пост является самым строгим и самым главным постом, в период которого следует воздерживаться от веселья, радости и уделять время духовному развитию. Начало Великого поста в 2019 году начнется в понедельник 11 марта, а завершится в субботу 27 апреля. Пасху христиане будут отмечать 28 апреля.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

Те люди, которые хотят соблюдать Великий пост, должны изучить общие рекомендации, сохранить список запрещенных продуктов и блюд, а также выяснить, что можно употреблять каждый день.

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Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику. В течение всего поста человек должен отказываться от пищи, в память о сорокадневном посте Иисуса. В течение сорока дней христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.

Правила соблюдения Великого поста

  • Перед началом поста обязательно надо исповедаться и причаститься.
  • В течение 48 дней поста придерживайтесь полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.
  • Во время поста надо помогать людям.

  • Не устраивайте шумные вечеринки.
  • Ограничьте свои вредные привычки. В Великий пост забудьте об употреблении спиртных напитков и откажитесь от курения.
  • Каждое воскресенье идите в церковь на литургии и ежедневно посвящайте время молитвам.
  • Сдерживайте себя в телесных утехах.
  • Не конфликтуйте и не ссорьтесь с коллегами, друзьями и близкими.
  • Не держите ни на кого злобу и не думайте о плохом.
  • Избавьтесь от зависти, но не врите. Будьте честными с собой и окружающими людьми.

Заканчивается пост в воскресенье, 28 апреля. В светлый праздник Христова Воскресения можно употреблять любые блюда и продукты, однако к привычному рациону надо возвращаться очень тщательно.

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Привычные продукты в меню рекомендуется добавлять постепенно, небольшими порциями. Таким образом, вы убережете организм от переедания и сделаете пост полезным для физического здоровья и духовного развития.

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Все по теме:

Пасха, Страстная седмица, Пасхальный пост, Великий пост 2019, Четыредесятница, Христова Воскрешения.
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