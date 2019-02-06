Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение

Новости Украины: Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун от должности.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не поддерживает решение Окружного административного суда Киева об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Мы сегодня с коллегами это обсуждали. Я не поддерживаю такое отстранение... абсурдное решение", сказал А.Аваков журналистам в среду вечером.

При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно правомерный. "Но вопрос определения суда, который посреди зимы "как здрасьте", ни с кем не обсудив, не выслушал доводы Кабинета министров и постановил решение такое... на мой взгляд, это решение не является доказанным".

Он также выразил мнение, что решение Апелляционного суда по жалобе, поданной Минюстом, пересмотрит это решение.