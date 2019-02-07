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Отстранение Супрун: Суд расмотрит ходатайство Минюста 11 февраля

Отстранение Супрун: Суд расмотрит ходатайство Минюста 11 февраля
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Суд рассмотрит ходатайство об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра 11 февраля.

Окружной административный суд г.Киева 11 февраля рассмотрит ходатайство Министерства юстиции Украины об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Еще вчера Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу по выполнению обязанностей министра здравоохранения. По предварительной информации рассмотрение соответствующего ходатайства состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде г.Киева", - написал А.Саенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда", - добавил он.

Как сообщалось, 5 февраля 2018 года Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

Супрун отреагировала на решение суда о ее отстранении

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

6 февраля министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Минюст обжалует решение Окружного админсуда г.Киева об отстранении У.Супрун от исполнения обязанностей министра.

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Минюст, Ульяна Супрун, Александр Саенко.
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