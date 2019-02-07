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Четверг, 07.02.2019
Необычные валентинки ко Дню святого Валентина
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Необычные валентинки ко Дню святого Валентина

Все любят получать необычные валентинки, но не все знают, кто положил начало этой традиции. По одной из версий, первую валентинку отправил некий герцог Орлеанский, сидевший в тюрьме и от скуки строчивший супруге любовные послания. По другой – валентинки "изобрела" юная девушка, в 1477 году написавшая возлюбленному письмо с просьбой доказать свои чувства и обещанием выхлопотать у матери приданное. Сегодня валентинка – это просто открытка с сердечками и шаблонной фразой "С Днем Св. Валентина!". Но мы составили подборку валентинок – для тех, кто не приемлет заурядность и хочет 14 февраля удивить вторую половинку.
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14:47 Сегодня Телеграф
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