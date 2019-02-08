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День Ангела Марии: значение имени и поздравления

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День Ангела Марии: значение имени и поздравления
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Это гордое имя имеет древнееврейские истоки и трактуется наукой об именах (ономастикой) как "горькая", "упрямая".

Имя Мария, управляя судьбой своей хозяйки, наделяет ее такими чертами, как доброта и порядочность, надежность и гуманность. У обладательниц этого звучного имени неиссякаемый запас нежности и любви, они всегда готовы помочь слабым и попавшим в беду. Одновременно с такими "нежными" качествами, Марии имеют твердый характер, иногда даже жесткий, могут постоять за себя.

Поздравления

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

 

Мария — тезка матери Христа,

Да будет путь твой самым превосходным,

Чтоб горькая не тлела маета

Под небом лучезарным и свободным.

И сокровенным именем Твоим

Был человек утешен и храним.

Мария - тезка матери Христа,

Да будет путь твой самым превосходным,

Чтоб горькая не тлела маета

Под небом лучезарным и свободным.

И сокровенным именем Твоим

Был человек утешен и храним!

 

Машенька, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

 

Пусть много в жизни нашей,

Бывает разных вех,

Но именин нет краше —

Они прекрасней всех!

Мария, просто Маша,

Я Вас поздравить рад.

Пусть крепнет дружба наша —

Нет для нее преград.

Как много в жизни встреч,

И обещаний, расставаний!

В опасном омуте желаний

Непросто душу уберечь.

Всё будет в Вашей власти,

Пока огонь в крови.

Вы знаете, есть счастье,

Оно всегда — в любви!

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

Я удачи пожелать

И добра хочу немало,

Никогда не унывать,

Чтоб тепло на сердце стало!

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