День Ангела Марии: значение имени и поздравления

Имя Мария, управляя судьбой своей хозяйки, наделяет ее такими чертами, как доброта и порядочность, надежность и гуманность. У обладательниц этого звучного имени неиссякаемый запас нежности и любви, они всегда готовы помочь слабым и попавшим в беду. Одновременно с такими "нежными" качествами, Марии имеют твердый характер, иногда даже жесткий, могут постоять за себя.
Поздравления
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
Мария — тезка матери Христа,
Да будет путь твой самым превосходным,
Чтоб горькая не тлела маета
Под небом лучезарным и свободным.
И сокровенным именем Твоим
Был человек утешен и храним.
Мария - тезка матери Христа,
Да будет путь твой самым превосходным,
Чтоб горькая не тлела маета
Под небом лучезарным и свободным.
И сокровенным именем Твоим
Был человек утешен и храним!
Машенька, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови
Пусть много в жизни нашей,
Бывает разных вех,
Но именин нет краше —
Они прекрасней всех!
Мария, просто Маша,
Я Вас поздравить рад.
Пусть крепнет дружба наша —
Нет для нее преград.
Как много в жизни встреч,
И обещаний, расставаний!
В опасном омуте желаний
Непросто душу уберечь.
Всё будет в Вашей власти,
Пока огонь в крови.
Вы знаете, есть счастье,
Оно всегда — в любви!
Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.
Я удачи пожелать
И добра хочу немало,
Никогда не унывать,
Чтоб тепло на сердце стало!