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День Ангела Давида: значение имени и поздравления

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День Ангела Давида: значение имени и поздравления
08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Главные качества Давида - ум и интеллигентность, основное его стремление - к уравновешенности.

Имя Давид имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "любимый", "любимец". У мусульман царь Давид известен и почитаем под именем Дауд (Давуд). Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя. Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.

Поздравления

 

День именин ты отметишь, Давид,

Я поздравляю тебя, мой любимый.

Пусть лучик счастья тебя озарит,

Туча невзгод проплывёт где-то мимо.

Пусть тебя ждёт неизменный успех,

Будет пусть каждое завтра удачней.

Жизнь пусть пойдёт без проблем и помех,

Сбудется то, что всегда много значит.

 

В именины ты, Давид,

Знаю, будешь знаменит,

Счастья я тебе желаю,

Всей душою поздравляю,

Много мира и любви,

Планы сбудутся твои,

Ты об этом точно знай

И совсем не унывай!

 

Давид — вот это красота

Сложилась в имени таком,

И поздравок наш — хоть куда,

Достоин адресата он.

Желаем счастья и любви,

Которой будет до краев,

На жалость меньше ты дави,

А больше — смелость и любовь.

 

С именинами Вас, Давид!

Пусть Господь Вас благословит,

Оградит пусть от грусти, печали,

Чтоб о них даже не вспоминали!

Вам желаю огромной любви!

И пусть сбудутся Ваши мечты!

Счастье в жизнь пусть придет навсегда,

Чтоб лишь верными были друзья!

 

В пересечениях орбит,

В любом житейском окруженье

Всегда любимым будь, Давид, —

Любимец Бога по рожденью.

Пусть свет, даруемый тобой,

Спасает в трудности любой.

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