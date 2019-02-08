День Ангела Давида: значение имени и поздравления

Имя Давид имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "любимый", "любимец". У мусульман царь Давид известен и почитаем под именем Дауд (Давуд). Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя. Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии. Имя распространено на всей территории Европы. Имя Давид было заимствовано татарами из европейских языков и в современности широко используется среди них.
Поздравления
День именин ты отметишь, Давид,
Я поздравляю тебя, мой любимый.
Пусть лучик счастья тебя озарит,
Туча невзгод проплывёт где-то мимо.
Пусть тебя ждёт неизменный успех,
Будет пусть каждое завтра удачней.
Жизнь пусть пойдёт без проблем и помех,
Сбудется то, что всегда много значит.
В именины ты, Давид,
Знаю, будешь знаменит,
Счастья я тебе желаю,
Всей душою поздравляю,
Много мира и любви,
Планы сбудутся твои,
Ты об этом точно знай
И совсем не унывай!
Давид — вот это красота
Сложилась в имени таком,
И поздравок наш — хоть куда,
Достоин адресата он.
Желаем счастья и любви,
Которой будет до краев,
На жалость меньше ты дави,
А больше — смелость и любовь.
С именинами Вас, Давид!
Пусть Господь Вас благословит,
Оградит пусть от грусти, печали,
Чтоб о них даже не вспоминали!
Вам желаю огромной любви!
И пусть сбудутся Ваши мечты!
Счастье в жизнь пусть придет навсегда,
Чтоб лишь верными были друзья!
В пересечениях орбит,
В любом житейском окруженье
Всегда любимым будь, Давид, —
Любимец Бога по рожденью.
Пусть свет, даруемый тобой,
Спасает в трудности любой.