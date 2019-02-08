Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам

Новости Украины: Правительство в ближайшее время направит 400 млн грн на погашение задолженности по зарплатам шахтерам.

Кабинет министров Украины в ближайшее время направит 400 млн грн на погашение задолженности перед шахтерами по заработным платам, и тем самым задолженность по выплатам горнякам будет почти полностью погашена.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

«На сегодня саккумулированы средства из государственного бюджета, сумма которых превышает 400 млн грн, думаю, до понедельника будет материализовано решение, которое приняло правительство, о порядке предоставления соответствующих бюджетных средств», - сказал он.

По его словам, таким образом существующая задолженность по заработным платам горнякам будет почти полностью закрыта.

Присутствующая на заседании народный депутат Валерия Заружко (”Радикальная партия Олега Ляшко”) заявила, что на данный момент нехватка средств на модернизацию угольной промышленности, а также огромные задолженности по зарплатам шахтерам в таких госшахтах как «Селидовуголь» и «Южнодонбасская», являются критической проблемой, которая ставит под угрозу функционирование всей отрасли.