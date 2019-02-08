Украинские семьи с февраля будут получать улучшенные "пакеты малыша"

Новости Украины: В правительстве пообещали, что уже с февраля украинские семьи будут получать "пакеты малыша" с улучшенным содержанием.

Первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде расказала, что с начала 2019 года "пакет малыша" получили уже почти 19 тысяч человек.

По словам чиновницы, с начала старта новой программы "бэби боксы" получили почти 95 тысяч человек. Для улучшения содержания "пакете малыша" ведомство провело мониторинг отзывов и предложений от родителей.

Сукманова напомнила, что теперь "пакет малыша" можно получить или при рождении ребенка, или при выписке из роддома. Все это будет зависеть от желания мамы. Ведомство планирует в скором будущем привлекать специалистов по социальной работе для решения проблемных вопросов мамы, если она находится в роддоме в сложных жизненных обстоятельствах.

Чиновница подчеркнула, что совместно с партнерами из UNICEF было проведено "глубинное интервью" и улучшено содержание "пакета малыша".

Министр социальной политики Андрей Рева недавно заявил, что уже с февраля текущего года список вещей, которые входят в единовременную натуральную помощь "Пакет малыша", будет расширен.

Минсоцполитики ранее опубликовало полный список содержимого бэби-бокса:

Коробка-люлька.

Подгузники одноразовые для новорожденных – от 2 до 5 кг, не менее 94 штук в упаковке.

Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха – не менее 56 штук в упаковке.

Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 – 3 месяца.

Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 – 6 месяцев.

Боди с коротким рукавом: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см.

Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см.

Брюки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см.

Ползунки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см.

Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0 – 3 месяца.

Термометр для воды.

Термометр для тела электронный с резиновым наконечником.

Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовленные из нержавеющей медицинской стали.

Прокладки для лактации – не менее 60 штук в упаковке.

Одеяло теплое / демисезонное, наполнитель – стопроцентный хлопок, внешняя ткань – также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%).

Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70 см. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером дна коробки-люльки.

Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенное из натурального материала.

Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей.

Крем с содержанием ланолина 100%.

Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха – 500 мл.

Стоимость одного "пакета малыша" с учетом комплектации и транспортировки, составляет 3,377 тысячи гривен. Ранее сообщалось, что содержание "пакета малыша" будет расширенно за счет частных компаний.