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Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на социальный проект в Украине

Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн на социальный проект в Украине
21:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Проект призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в Донецкой и Луганской областях.

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины".

Об этом сообщает ПРООН в Украине.

Проект имеет бюджет $ 14,045 млн и рассчитан до 2022 года. 

"Кризис доверия можно преодолеть только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные меры, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека", - отмечают авторы программы.

Швеция и Швейцария, которые на протяжении последних 3,5 лет совместно финансировали внедрения мероприятий Программы ООН по восстановлению и развитию мира, стремятся закрепить достигнутые результаты и в дальнейшем поддерживать эффективное управление и способствовать социальной сплоченности в регионе.

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Кроме того, благодаря выделенным средствам, Швеция стремится поддержать меры по улучшению состояния окружающей среды в регионе.

В то же время датская Программа мира и стабилизации ситуации в Украине в 2018-2021 гг. проводит работу для поддержания стабильности и эффективного управления в регионе. Эта программа планирует выделить средства из своего Фонда в поддержку мира и стабильности, которые будут направлены на мероприятия по улучшению доступа к правосудию и общественной безопасности.

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Швеция, Донецкая область, Луганская область, Дания, Швейцария.
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