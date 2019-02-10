День Ангела Ольги: значение имени и поздравления

По одной из них – это древнерусское имя, ранее заимствованное из скандинавских языков, а точнее образованное от имени Хельга (Хельгла). В переводе Хельга означает "святая", "священная", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.
По второй версии происхождения имя Ольга – это древнеславянское имя и произошло оно от имён Вольга, Волх, где имена Вольга и Волх – мужские. И в этом случае имя Ольга – это женская форма мужского имени. Русское слово "Волго" означало самое разное, но близкое к значению: "солнечный", "значимый", "хороший", "великий", "большой".
Имя Ольга очень популярно не только в России, но и в Европе (например, в Чехии, Шотландии, Финляндии, Германии). На других континентах тоже возможно встретить обладательниц этого имени, в Бразилии, Аргентине. Но в этих странах имя произносят, чаще всего, как Хельга.
Как следствие, Ольге характерно лицемерие. С "выгодными" для себя людьми она будет корректна и любезна, а с тем, кто зависит от нее, она, напротив, будет держаться высокомерно и грубовато. Ольга постоянно занимается самокопанием и анализирует свои поступки и чувства. Она завидует тем знакомым, кто преуспел больше ее, но в дружбе остается верна.
Поздравления
У Олечки сегодня именины,
А это значит – будем поздравлять,
Любви и счастья вечные картины
Пускай судьба научит рисовать.
А я тебе желаю море смеха,
Вагон любви и счастья океан,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб гибок был всегда твой стройный стан!
Оленька — имя как раз для тебя!
Очень достойное, гордое, смелое!
Все, за что ты ни возьмешься, любя,
Всегда получается очень умело!
Наш поздравок тебе, Оля, такой:
Светом очей своих путь освещай!
Мало кто сможет сравниться с тобой.
Так что от жизни лишь кайф получай!
Ты непокорная княгиня,
Святая, добрая богиня.
Прими ты наши поздравления
В твои день — в прекрасный день рождения.
Пусть в жизни тебе улыбнется удача,
Несложною станет любая задача,
Пусть сказка откроет в судьбе филиал.
Ты, Ольга, всегда и для всех — идеал!
Ольга, Оля, Олечка!
Имя словно моречко.
Не грусти нисколечко,
Лучше улыбнись.
Ярко светит солнышко...
Жизнь люби до донышка!
И прекрасной долюшкой
Вдоволь насладись.
Ольга, будьте словно та княгиня,
Умна, мудра и горделива,
Для нас Вы, Ольга, эталон,
Примите, Ольга, наш поклон.
Добры Вы, хороши собою
И к Вам симпатии не скроем,
Пусть восхищенье и восторг
Мужчин сбивают мигом с ног!
Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична, и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее, и желаем,
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.
Поздравления для Ольги
По крупице собираю,
Их уже набралось столько,
Что боюсь, их растеряю.
Принимай скорей в ладони
Поздравления мои,
Светлой радостью заполнят
Они завтрашние дни.
Принесут тебе удачу,
Принесут тебе успех,
Я тебе желаю счастья,
Раздели его на всех.
Все сердца мужчин до боли,
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует,
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука,
Знаком счастья и добра.