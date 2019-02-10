День Ангела Ольги: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Ольга очень распространенное имя в России. У этого имени есть две версии происхождения.

По одной из них – это древнерусское имя, ранее заимствованное из скандинавских языков, а точнее образованное от имени Хельга (Хельгла). В переводе Хельга означает "святая", "священная", "светлая", "ясная", "мудрая", "роковая". Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

По второй версии происхождения имя Ольга – это древнеславянское имя и произошло оно от имён Вольга, Волх, где имена Вольга и Волх – мужские. И в этом случае имя Ольга – это женская форма мужского имени. Русское слово "Волго" означало самое разное, но близкое к значению: "солнечный", "значимый", "хороший", "великий", "большой".

Имя Ольга очень популярно не только в России, но и в Европе (например, в Чехии, Шотландии, Финляндии, Германии). На других континентах тоже возможно встретить обладательниц этого имени, в Бразилии, Аргентине. Но в этих странах имя произносят, чаще всего, как Хельга.

Как следствие, Ольге характерно лицемерие. С "выгодными" для себя людьми она будет корректна и любезна, а с тем, кто зависит от нее, она, напротив, будет держаться высокомерно и грубовато. Ольга постоянно занимается самокопанием и анализирует свои поступки и чувства. Она завидует тем знакомым, кто преуспел больше ее, но в дружбе остается верна.

Поздравления

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан!

Оленька — имя как раз для тебя!

Очень достойное, гордое, смелое!

Все, за что ты ни возьмешься, любя,

Всегда получается очень умело!

Наш поздравок тебе, Оля, такой:

Светом очей своих путь освещай!

Мало кто сможет сравниться с тобой.

Так что от жизни лишь кайф получай!

Ты непокорная княгиня,

Святая, добрая богиня.

Прими ты наши поздравления

В твои день — в прекрасный день рождения.

Пусть в жизни тебе улыбнется удача,

Несложною станет любая задача,

Пусть сказка откроет в судьбе филиал.

Ты, Ольга, всегда и для всех — идеал!

Ольга, Оля, Олечка!

Имя словно моречко.

Не грусти нисколечко,

Лучше улыбнись.

Ярко светит солнышко...

Жизнь люби до донышка!

И прекрасной долюшкой

Вдоволь насладись.

Ольга, будьте словно та княгиня,

Умна, мудра и горделива,

Для нас Вы, Ольга, эталон,

Примите, Ольга, наш поклон.

Добры Вы, хороши собою

И к Вам симпатии не скроем,

Пусть восхищенье и восторг

Мужчин сбивают мигом с ног!

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична, и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее, и желаем,

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

Поздравления для Ольги

По крупице собираю,

Их уже набралось столько,

Что боюсь, их растеряю.

Принимай скорей в ладони

Поздравления мои,

Светлой радостью заполнят

Они завтрашние дни.

Принесут тебе удачу,

Принесут тебе успех,

Я тебе желаю счастья,

Раздели его на всех.

Все сердца мужчин до боли,

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует,

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука,

Знаком счастья и добра.