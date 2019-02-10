Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день

Новости Украины: 10 февраля - день день посвящен Ефрему Сирину.

10 февраля по церковному календарю принято отмечать Ефремов день. В народе этот праздник более известен, как День домового. Домового, который, по поверьям, живет практически в каждом доме, принято задабривать, так как он любит проказничать, а иногда может стать даже опасным.

В этот день нужно задобрить домового, а для этого его стоит покормить. Хозяйка или хозяин дома должны сварить сладкую молочную кашу и оставить ее на ночь в том углу, где обычно стоит веник. Сам веник должен быть чистым и стоять прутьями вверх.

На ночь полагалось угостить "дедушку", оставив ему каши. Наладить с ним мир помогала и кошка, жившая в каждом доме, почитавшаяся крестьянами не только как мышеловка, но и как своеобразная хозяйка дома. Вечером на Ефима рассказывали о домовом сказки и истории, нередко преподносившиеся, как сущая правда, а также развлекались частушками и прибаутками.

Приметы на 10 февраля

Нельзя убивать насекомых в доме - домовой разозлится. Если в этот день человек заболел, или случилась беда - винили домашнего проказника. Чтобы утихомирить домового, резали в полночь черного петуха, смачивали веник в его крови и тщательно подметали дом и двор. Затем ставили в угол горшочек каши, чтобы "хозяин" отведал гостинец и больше не пакостил. Ветер подул в этот день - весь год будет ненастным и дождливым. Над лесом воздух густой, небо темно-синее - скоро будет тепло.

День Ангела Ольги: значение имени и поздравления Лес почернел - к оттепели. Чтобы домовой не бушевал, девушки и женщины старались особенно тщательно вести хозяйство, не ругаться матом, не скандалить. Во многих областях к "кудесам" приурочивали тщательную уборку дома. Хорошим знаком считалось положить под печку немного сладостей для домового. В этот день любители подледного лова могут смело идти на рыбалку - на Ефрема клев отменный! В некоторых домах во время ужина хозяйка накладывала еду и для "хозяина", а затем ласково приглашала его за стол. Если этого не сделать, в доме будут пропадать вещи. После полудня женщины в этот день должны побольше любоваться собой в зеркале - это поможет надолго сохранить красоту и молодость. Те, кто рождается в этот день, считаются счастливчиками.

Не терпящий нерадивых хозяев, пьяниц и ворчливых людей, домовой охотно помогал на том дворе, где жили люди трудолюбивые и добросердечные.