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День Ангела Романа: значение имени и поздравления

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День Ангела Романа: значение имени и поздравления
09:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Первично название города Рим было дано от имён братьев Ромула и Рема. Имя Роман - это производная, вариант произношения имени Ромул. Парное женское имя – Романа. Близким по значению также будет другое женское имя – Ромина.

Романы любят всё новое, но им трудно доводить все дела до конца. Всё отвлекает – то болезни, то новые увлечения. Он каждый раз с пылом бросается на реализацию своей затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Но вот если это удаётся, то результат будет впечатляющим!

Роман немного бесшабашный, легкомысленный, он не станет искать выход из сложной ситуации, а предпочтет пустить все на самотек, махнет рукой на то, что не получилось и возьмётся за другое дело, совершенно не сожалея об упущенных возможностях. Роман оптимист по натуре и во всем старается увидеть хорошее, на любое плохое событие в его жизни он постарается посмотреть с юмором.

Имя Роман довольно популярно. Уже вот более 15 лет имя Роман не покидает 30-ку самых популярных имён России. За последний год уровень внимания к этому имени даже несколько вырос, достигнув максимума в ноябре 2016 года.

Поздравления

День именин своих встречай, Роман,

Чудесный праздник этот, лучше не бывает,

Живи сто лет и будь от счастья пьян,

Тебя с днем ангела сердечно поздравляю.

Чтоб люди близкие тебя всегда любили,

Тебе желаю, чтоб в семье твоей большой

День именин твой, Паша не забыли,

Чтобы его отлично встретили с тобой.

День Ангела Давида: значение имени и поздравления

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,

Чтоб понимание что важней к тебе пришло,

Чтоб именины отмечали только вместе,

И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

В день именин тебе желаю, Рома,

Пусть Бог пошлет тебе покой и благодать,

На небесах твоих пускай не будет грома,

Нужды и бедности сто лет тебе не знать.

Раз ты мужчина, Рома, нужно не сдаваться,

Ведь чтобы целей своих в жизни достигать,

Мужчине нужно, как кулак, собраться,

И бой достойный всем проблемам дать.

Именины – это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несёт тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть всё тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твёрдой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Роман, судьба сполна.

День Ангела Дмитрия: значение имени и поздравления

Добрый ангел тебя крылом коснулся,

С именинами тихонечко поздравил,

Добрый день солнечным лучом улыбнулся,

Поздравительный привет тебе отправил.

Пусть праздник порадует тебя,

Пусть везёт тебе, Роман, во всём, всегда,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пусть щедро одарит тебя судьба.

Тебе с крещенья Ангел дан,

Чтоб он спасал тебя, Роман.

В день православных именин

Поздравить мы тебя хотим.

В общенье будь, как прежде, легок,

В делах — умел, изящен, ловок,

Но в бесконечных разговорах

Не застревай на глупых спорах.

А коли влюбчивость не спрячешь,

Так заведи роман... с удачей —

И счастлив будешь, и любим,

И вечно Ангелом храним!

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