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МВД просит граждан не приносить оружие на массовые мероприятия

МВД просит граждан не приносить оружие на массовые мероприятия
23:35 Вс, 10 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины: Полиция просит не приносить на массовые акции оружие, газовые баллончики и зеленку

МВД предостерегает граждан от посещения массовых мероприятий с предметами, которые могут быть использованы как оружие.

Об этом на брифинге по поводу событий в райуправлении милиции в Киеве 9 февраля заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство внутренних дел призывает на все массовые мероприятия приходить без оружия, даже если оно легальное и зарегистрированное, без предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием, без других предметов, даже разрешенных к обороту. Это касается газовых баллончиков для самозащиты. Все это может быть использовано в качестве оружия. И без всех других химических веществ, начиная от зеленки и заканчивая кислотами или чем-то другим. Все это на массовых мероприятиях, и тенденция показывает, что может быть использовано в качестве оружия и уже используется", - сказал Шевченко.

Как сообщалось ранее, 9 февраля в Киеве во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" была задержана и доставлена в райотдел полиции группа лиц, у которых, по данным правоохранителей, обнаружили газовые баллончики, стартовый пистолет, кастеты. Впоследствии туда же прибыла группа поддержки, которая, как утверждают в полиции, устроила потасовку и применила газовые баллончики. Полиция заявила, что при "попытке штурма" райуправления задержали 40 участников инцидента.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Киев, МВД, Оружие, Массовые мероприятия.
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