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Родительские субботы в 2019 году: даты родительских суббот и дней поминовения

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Родительские субботы в 2019 году: даты родительских суббот и дней поминовения
09:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В православном календаре есть особые даты, которые отведены для почитания усопших родственников.

Верующие почитают свои корни и обязательно поминают родственников и близких людей, которые перешли в иной мир. В такие дни в церквях и храмах служат особые службы, а священнослужители читают по отданным заранее поминальным запискам имена близких людей, которые отправились на Небеса.

Что такое родительские субботы?

Дни особого поминовения в Православной Церкви именуются родительскими субботами. Такое название объясняется тем, что в эти дни христиане молятся об упокоении своих родителей (это слово следует понимать шире — дедов, прадедов и всех предков своего рода (прародителей)), а также всех усопших православных христиан. Люди в эти дни посещают кладбища, ухаживают за могилами, заказывают панихиды в храмах или совершают богослужения над могилами самостоятельно — мирским чином (чтение литии).

Вселенские Родительские субботы в 2019 году

Первой субботой будет Мясопустная, которая выпадает на 2 марта. В субботний день православные верующие отправятся в церкви и храмы, чтобы вознести молитвы Высшим Силам и попросить у них прощения грехов для душ усопших. Такие обращения помогают душам вознестись на Небеса. Родственники устраивают дома поминальные обеды, вспоминают близких, которых нет в мире живых.

15 июня будет Троицкая родительская суббота, которая связана с сошествием Святого Духа на 50 день после Воскресения Господа. Особый день призывает верующих помнить, что Господь всегда находится с ними, слышит их молитвы и видит все. В этот день молятся за спасение душ мертвых и живых, прося у Высших Сил наставления и прощения за содеянное.

Родительские субботы в Великий пост

В это время службы, посвященные усопшим, проводятся после основных праздничных литургий, так как во время Поста люди заботятся о своих душах, преодолевают сложности воздержания и просят у Высших Сил помощи.

Первая родительская суббота выпадает на 23 марта, во время второй недели Поста.

Вторая — на 30 марта, в третью неделю Великого Поста.

Третья состоится 6 апреля, завершая четырехнедельный Строгий Пост.

Частные родительские дни в 2019 году

Эти даты целиком приурочены к поминовению усопших, и священнослужители приглашают верующих в храмы и церкви, чтобы вместе помолиться за души тех, кто покинул мир живых.

7 мая отмечается Радоница, которая проходит после Страстной недели.

9 мая поминают не только усопших родственников, но и воинов, отдавших жизни ради свободы страны. По ним служат заупокойную службу и благодарят за честь, доблесть и отвагу.

11 сентября верующие возносят молитвы по павшим воинам, которые отдали свои жизни за Царя и Отечество.

2 ноября состоится последняя суббота, названная Дмитриевской. На ней вспоминают воинов, павших во время великой Куликовой битвы. В этот день вспоминают Дмитрия Солунского, возведенного в чин великомученика.

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Праздничные даты напоминают верующим о том, что жизнь скоротечна, однако бессмертные души после кончины переходят в иной мир и предстают на Суде перед Господом. Там будут оцениваться поступки каждого, поэтому православные христиане стараются прожить достойную жизнь, отдавая себя на милость Божью, совершая благие деяния и стремясь к добру и справедливости.

В дни родительских суббот обязательно вознесите молитвы, чтобы души ваших близких почувствовали заботу и смогли перейти в Царствие Небесное, очищаясь от грехов и неблаговидных деяний. Во время родительских суббот можно посещать кладбища. заботиться о могилах и отдавать так называемый помин. Чаще всего его оставляют в церкви, чтобы любой желающий мог помянуть ваших родных.

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Православная церковь, Родительские субботы в 2019 году, Родительские субботы, Даты родительских суббот, Поминовение усопших.
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