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TruCam на дорогах: где будут работать новые радары (карта)

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TruCam на дорогах: где будут работать новые радары (карта)
09:57 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: На украинских дорогах с понедельника, 11 февраля, заработали двадцать новых радаров TruCam.

В Украине с сегодняшнего дня заработали новые 20 радаров TruCam. Об этом ранее предупреждал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на странице в Facebook.

Ранее на дорогах Украины функционировали 30 устройств, сегодня к ним присоединили еще 20.

Белошицкий подчеркнул: стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, заблаговременно опубликовали карту с отмеченными участками использования TruCam; стоят предупреждающие знаки, а уже на месте - служебная машина с синими проблесковыми маячками.

Напомним, что радары для фиксации нарушений скоростного режима после четырехлетнего перерыва 8 октября 2018 года вернулись на дороги Украины.

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Полиция фиксирует нарушение с помощью TruCam — прибора, созданного специалистами американского NASA. Он позволяет измерять скорость лазерным лучом на расстоянии до 1200 м, скорость его работы 3 фотокадра на секунду, он оснащен GPS, то есть может точно фиксировать координаты.

С начала использования патрульными полицейскими на дорогах Украины устройств измерения скорости TruCam - средств для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов, - зафиксировано более 43тыс. таких нарушений.

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Дороги, Радары, Скорость, TruCam.
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