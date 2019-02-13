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Украина в ТКГ попросила Сайдика помочь с передачей писем заключенным в ОРДЛО

Украина в ТКГ попросила Сайдика помочь с передачей писем заключенным в ОРДЛО
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обратилась к спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Мартину Сайдику с просьбой о содействии в передаче писем от родственников удерживаемым в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша попросила посетить удерживаемых в ОРДЛО.

"Обратились к послу Фришу с призывом немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным. Надеюсь, вскоре такой визит в Луганск состоится. Также мы обратились к послу Сайдику (с просьбой) способствовать передаче писем родных украинским заложникам, и он пообещал это сделать", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Фейсбуке.

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По ее словам, украинцы-заложники в ОРДЛО не имеют права на телефонный звонок, давно не получали писем и передач от родных.

"Выразили протест на гуманитарной подгруппе и на ТКГ, что Россия и их марионетки блокируют даже право на звонок и письмо, а ОБСЕ и МККК публично не смогли даже выразить глубокую обеспокоенность по этому поводу", - указала И.Геращенко.

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ОБСЕ, Ирина Геращенко, Мартин Сайдик, ОРДЛО, ТКГ.
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