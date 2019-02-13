Балуха принудительно этапировали в Симферополь

Новости Украины: Правозащитники сообщили, что Балуха против воли этапировали в СИЗО Симферополя.

Украинского политзаключенного, активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы.

"Украинского активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы "Верховного суда" Крыма, 30 января 2019 года в "суд" поступило кассационное представление "прокуратуры" Крыма на приговор "Раздольненского районного суда" по делу Балуха о "дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС" - ч. 2 ст. 321 УК РФ.

"Кассационное представление подал заместитель "прокурора" Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - отметили правозащитники.

По их словам, Балух и его защита на это время не ознакомлены с содержанием указанного кассационного представления "прокурора", поэтому пока неизвестно, о чем именно просит "прокурор".

"Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь", - добавили правозащитники.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины, который был во дворе его дома.