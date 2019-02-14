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День святого Трифона: народные обычаи и приметы на 14 февраля

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День святого Трифона: народные обычаи и приметы на 14 февраля
10:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Говорят, что наступил Трифон-мороз или Трифон-перезимник. Святого Трифона считали покровителем людей, защищающим их от домашних грызунов, в частности, от мышей.

В старину 14 февраля отмечали день святого Трифона-перезимника. А поскольку в этот и в ближайшие дни (до самого Великого поста) часто играли свадьбы, этого православного святого считали покровителем брачных уз и счастливого супружества.

В наши дни дата 14 февраля больше известна, как день святого Валентина. По стечению обстоятельств, этот святой тоже служил помощником и заступником в амурных делах. Поэтому другое название праздника – «День всех влюбленных». По традиции 14 февраля принято признаваться в любви своим вторым половинкам, дарить им милые сувениры в форме алых и розовых сердечек, проводить время со своими возлюбленными.

Обычаи на 14 февраля:

  • Принято считать, что человек, чью одежду или обувь прогрызли мыши или крысы, в скором времени может скончаться. Если же они съели то, что осталось после ужина, то у хозяина дома сильно заболят зубы.
  • Существует давнее поверье, что на звезды в полночь имеет право смотреть лишь тот, кто родился в этот день. Существуют и другие запреты, например, не следует ставить в церкви свечки за упокой, ходить в баню и перешагивать через веник. К тому же постарайтесь не иметь дела с острыми и колющими предметами.
  • Если вы хотите защитить свой дом от грызунов, то 14 февраля разбросайте по углам скорлупу от пасхальных яиц или обойдите его с куличом в руках.
  • По традиции в эту дату влюбленные проводят время вместе, признаются в любви и дарят друг другу подарки.
  • Тем, кто хочет узнать, каким будет суженый, нужно найти пару птиц. Если это будут синички, то человек окажется молодым, веселым и добрым; вороны – взрослым и строгим; сороки – легкомысленным и чересчур болтливым.
  • Согласно преданиям бездетная женщина, желающая завести ребенка, должна отправиться на водоем, на котором почти нет льда, и бросить в него букет цветов. Через некоторое время ей удастся забеременеть.

Народные приметы на 14 февраля:

  • Если небеса закрыты туманными облаками к вечеру – в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Небо 14 февраля в звездах – весна наступит нескоро.
  • Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна. Если на Трифона тепло – примета того, что ближайшие 30 дней также будут теплыми.
  • Пошел снег – весной часто будут идти дожди.
  • Морозный день – примета того, что весна будет холодной и поздней.
  • Безветренный и теплый день 14 февраля – весна тоже будет теплой и ранней.
  • Если в амбаре завелись насекомые и мыши, то нужно обязательно помолиться святому Трифону в этот день – напасть вскоре исчезнет.
  • Даже птицы 14 февраля находят для себя пару. Поэтому, можно найти пару птиц и посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синички – суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны – человек в возрасте и очень строгий. Сороки – суженый будет легкомысленным, болтливым.

Народные традиции и приметы на 13 февраля

  • Если замужняя женщина 14 февраля бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть.
  • Звездное и ясное небо – весна будет поздней.
  • Вечером стоит туман – утром будет тепло.
  • В закромах к 14 февраля осталось много припасов – жди урожая.
  • Звезды падают – весна будет теплой.
  • Если влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды.
  • Бракосочетание в этот день – хороший знак.

Мученик Трифон жил в III веке нашей эры во Фригии (страна в Малой Азии). По церковному преданию, благочестивый юноша-пастух получил от Бога дар исцелять людей и животных, а также изгонять злых духов.

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