Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед

В Украине в ближайшие сутки, 14 февраля, ожидается не очень холодная погода с небольшими осадками в западных, северных, и большинстве центральных областей, сообщает Укргидрометцентр.
В ближайшие сутки прохладный воздух охватит большую часть территории страны (кроме запада), хотя температурный фон останется выше климатической нормы для этого периода. Осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением востока и юго-востока.
В западных, северных, большинстве центральных регионах и Одесской области прогнозируется небольшой снег, местами с дождем; в Карпатах ночью умеренный снег; на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2-3° тепла, на западе и юге страны 0-5° тепла.
В Киеве 14 февраля прогнозируется небольшой снег с дождем; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° мороза, а днем 0-2° тепла.
Прогноз погоды на 14 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 14 февраля:
В Украине 15 февраля синоптики прогнозируют отсутствие осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве 15 февраля без существенных осадков; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 15 февраля, Фото: meteo.gov.ua
16 февраля в Украине без существенных осадков, только в Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.
В столичном регионе осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 16 февраля, Фото: meteo.gov.ua
На 17-18 февраля синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° тепла, 17 февраля на Прикарпатье 5-10° тепла. На Киевщине также без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 17 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 18 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.