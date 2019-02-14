Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдет снег с дождем.

В Украине в ближайшие сутки, 14 февраля, ожидается не очень холодная погода с небольшими осадками в западных, северных, и большинстве центральных областей, сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки прохладный воздух охватит большую часть территории страны (кроме запада), хотя температурный фон останется выше климатической нормы для этого периода. Осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением востока и юго-востока.

В западных, северных, большинстве центральных регионах и Одесской области прогнозируется небольшой снег, местами с дождем; в Карпатах ночью умеренный снег; на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2-3° тепла, на западе и юге страны 0-5° тепла.

В Киеве 14 февраля прогнозируется небольшой снег с дождем; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° мороза, а днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 14 февраля:

Ужгород – снег, ночью 0...+2, днем +3...+5

– снег, ночью 0...+2, днем +3...+5 Львов – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5

– снег и дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5 Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Тернополь – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью 0...+2, днем +2...+4 Черновцы – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4 Хмельницкий – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4 Луцк – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5 Ровно – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2 Винница – снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3 Одесса – снег и дождь, ночью -2...-4, днем +3...+5

– снег и дождь, ночью -2...-4, днем +3...+5 Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4

– пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4 Херсон – пасмурно, ночью +3...+5, днем +2...+4

– пасмурно, ночью +3...+5, днем +2...+4 Симферополь – пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5

– пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5 Кропивницкий – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2 Черкассы – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2 Чернигов –снег и дождь, ночью -2...-4, днем -1...+1

–снег и дождь, ночью -2...-4, днем -1...+1 Сумы – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...-2

– снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...-2 Полтава –снег и дождь, ночью -3...-5, днем 0...+2

–снег и дождь, ночью -3...-5, днем 0...+2 Днепр – пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3 Запорожье – пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3 Донецк – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2 Луганск – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1 Харьков – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...+1

– пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...+1 Киев – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

В Украине 15 февраля синоптики прогнозируют отсутствие осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 15 февраля без существенных осадков; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 15 февраля, Фото: meteo.gov.ua

16 февраля в Украине без существенных осадков, только в Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

В столичном регионе осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 16 февраля, Фото: meteo.gov.ua

На 17-18 февраля синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° тепла, 17 февраля на Прикарпатье 5-10° тепла. На Киевщине также без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 17 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.