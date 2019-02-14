Скачать
Четверг, 14.02.2019
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
В Украине сократилась денежная база
В Украине сократилась денежная база
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед

Смотрите фото (6)
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
08:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдет снег с дождем.

В Украине в ближайшие сутки, 14 февраля, ожидается не очень холодная погода с небольшими осадками в западных, северных, и большинстве центральных областей, сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки прохладный воздух охватит большую часть территории страны (кроме запада), хотя температурный фон останется выше климатической нормы для этого периода. Осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением востока и юго-востока.

В западных, северных, большинстве центральных регионах и Одесской области прогнозируется небольшой снег, местами с дождем; в Карпатах ночью умеренный снег; на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2-3° тепла, на западе и юге страны 0-5° тепла.

В Киеве 14 февраля прогнозируется небольшой снег с дождем; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° мороза, а днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 14 февраля:

  • Ужгород – снег, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Львов – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Тернополь – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Черновцы – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Хмельницкий – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Луцк – снег и дождь, ночью  -1...+1, днем +3...+5
  • Ровно –  снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Винница –  снег и дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Одесса – снег и дождь, ночью -2...-4, днем +3...+5
  • Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем +2...+4
  • Херсон –  пасмурно, ночью +3...+5, днем +2...+4
  • Симферополь – пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5
  • Кропивницкий – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Черкассы – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Чернигов –снег и дождь, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Сумы –  снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Полтава –снег и дождь, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Днепр – пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3
  • Запорожье – пасмурно, ночью -3...-5, днем +1...+3
  • Донецк –  пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Луганск –  пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Харьков – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Киев – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

В Украине 15 февраля синоптики прогнозируют отсутствие осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 15 февраля без существенных осадков; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Арктический воздух принесет похолодание: на смену снегопадам придут морозы

Прогноз погоды на 15 февраля, Фото: meteo.gov.ua

16 февраля в Украине без существенных осадков, только в Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

В столичном регионе осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Погода испортится: Украину накроют дожди и снегопады

Прогноз погоды на 16 февраля, Фото: meteo.gov.ua

На 17-18 февраля синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° тепла, 17 февраля на Прикарпатье 5-10° тепла. На Киевщине также без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.

Непогода в Украине: без света остались 188 сел

Прогноз погоды на 17 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 февраля, Фото: meteo.gov.ua

В феврале - весна, а в марте - зима: какую погоду ожидать украинцам в ближайшие месяцы

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дождь, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
05 День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
Погода 14 февраля: украинцам обещают дождь и гололед
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь