Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник

Новости Украины: 15 февраля православные христиане отмечают один из главных двунадесятых праздников - Сретенье Господне.

Праздник связан с событием, которые произошло на 40-й день после Рождества. Родители принесли маленького Иисуса в Иерусалимский храм, где, согласно иудейскому обычаю, они должны были посвятить своего первенца Богу.

Сретение Господне 2019: как празднуют

Отмечать Сретение как великий праздник начали в 544 году. В храмах идут службы, священники облачаются в торжественные одеяния. В этот день проводят освящение церковных свечей и воды – в знак Божественной благодати.

Перед началом Божественной Литургии в храмах на амвоне перед Царскими Вратами освящают свечи и раздают их верующим.

Этот обычай пришел в православие от католиков. Еще в 1646 году митрополит Киевский Петр Могила издал свой требник, где описал обряд крестных ходов с зажженными светильниками.

В народе верили, что свечи, освященные на Сретение, могут защитить дом от молнии и пожара.

Зажигать сретенскую свечу можно было, только если происходило стихийное бедствие, начинался пожар, предстояли сложные роды, если человек тяжело заболевал.

Умирающему тоже давали сретенскую свечу, считалось, что так ему будет проще покинуть мир живых и найти покой.

Вода, которую также освящают на Сретение, почитают и используют так же, как крещенскую. Еще раньше ее не приносили из церкви, а собирали с тающих сосулек.

Сретенскую воду используют для исцеления, для очищения жилища и от сглаза. Ею промывают раны, пьют, окропляют ею домашний скот и улья, странников перед дальней дорогой и воинов перед боем.

Что нельзя делать в праздник

Сретенье - большой праздник, поэтому уборка, стирка и любой физический труд запрещены. Кроме того, в такие дни также не стоит заниматься рукоделием, если это не дело первой необходимости.

В праздник запрещены ссоры и конфликты с близкими людьми, так как это может обернуться большими неприятностями и проблемами для всех членов семьи.

Запрещено употреблять крепкие спиртные напитки и сквернословить.

На Сретенье зарабатывание денег считается грехом, исключения лишь для тех профессий, которые связаны со спасением человеческой жизни: врачи, пожарные и другие.

Наши предки считали, что на Сретенье нужно быть очень аккуратными с водой, запрещалось ходить на рыбалку, стирать и даже мыться.

На Сретенье не стоит отправляться в дальнюю дорогу, в старину верили, что из-за переменчивой погоды в дороге могут случиться неприятности. Есть даже пословица: "На Сретение отправишься в дорогу — скоро домой не вернешься".

На Сретенье Господне нельзя скучать, так как это великий праздник, который нужно принять и провести с радостью в сердце.

Что нужно обязательно сделать на Сретенье Господне

Сходите в церковь на праздничную службу, поставьте свечи и попросите Господа о здоровье и благополучии.

Освящение воды - один из самых главных обрядов на Сретенье. Эту воду наши предки ценили также, как и крещенскую, считалось, что она обладает целебными свойствами, поэтому обязательно сходите в храм и освятите воду.

Также во время службы освещают свечи. Наши предки считали, что сретенский огонь обладает особой силой, он способен оберегать человека и его дом от всякой беды и напасти, от болезней и плохой погоды.

В это день нужно накрыть праздничный стол и собрать за ним всю семью. Обязательно приготовьте блины - это главное блюдо на праздничном столе, тем более, что Сретенье в этом году приходится на Масленицу.