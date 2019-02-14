Поломка воздушного экспресса: что делать пассажирам, которые опоздали на рейс

Новости Украины: В Укрзализныце рассказали, что делать пассажирам, которые опаздывают на рейс из-за поломки экспресса в Борисполь.

При форс-мажорах с экспрессом в "Борисполь" пассажиры, которые опаздывают на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации в аэропорту. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал руководитель филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий.

Веприцкий напомнил, что пассажиры должны заранее планировать свой выезд. Но при этом добавил, что на случай поломки Kyiv Boryspil Express предусмотрены меры, которые гарантированно доставят пассажиров в аэропорт.

"Кроме того, у нас с аэропортом есть договор, по которому пассажиры, которые опаздывают на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет. У нас был случай, когда мы ненадолго остановились, сообщили в аэропорт фамилии пассажиров, которые опаздывали. Их там встретили, провели и они спокойно улетели", — рассказал Веприцкий.

Также он добавил, что надежность экспресса в аэропорт "Борисполь" является приоритетом для "Укрзализныци".

В 2019 году планируется увеличить подвижной состав экспресса, изменить график движения на более удобный. Также запланировано строительство транспортного узла на "Выдубичах".

Ранее сообщалось, 30 ноября 2018 года с участием президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимир Гройсмана был запущен Kyiv Boryspil Express. Поезд курсирует круглосуточно, а за сутки совершает 27 рейсов, по графику на маршруте он находится 35 минут.

Отмечалось, что поезд польской PESA неоднократно ломался на маршруте Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь".

«Укразализныця» планирует модернизировать этот рейс, обустроив платформу на пересадочном узле на Выдубичах.