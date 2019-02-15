Народные традиции и приметы на 15 февраля

Новости Украины: Этот праздник является непереходящим, то есть отмечается ежегодно в одно и то же время. В 2019 году Сретение Господне мы празднуем 15 февраля.

Название праздника довольно специфичное и сразу понять о чем идет речь довольно сложно. А на самом деле все очень просто и ясно, ведь на церковно-славянском языке слово "сретение" переводится как встреча.

Традиции 15 февраля

В народе этот день считают днем первой встречи весны (вторая встреча — на Сороки, третья — на Благовещение). Это один из самых больших праздников весны. Наступают сретенские морозы — они считаются последними, и после них крестьяне уже не решались пускаться в далекий путь на санях. Оттепель, появляющаяся в этот день, предвещает худую и гнилую весну. Метель предсказывала, что весна задержится больше, чем обычно, исчерпаются корма для скота.

На Сретение вечером заклинают солнце: "Солнышко-ведрышко, выгляни, красное, из-за горы, выгляни, солнышко до вешней поры!" Если оно перед закатом проглянет сквозь облака, то это означает, что прошли последние морозы; если же оно вовсе не покажется, ожидай строгих власьевских морозов 24 февраля. Особо заботились в этот день о домашней птице, скотине, семенном зерне и плодовых деревьях. В этот день начинают закармливать племенных птиц и кормить кур овсом, утверждая: "Корми кур овсом — весной и летом будешь с яйцом". На Сретение не следует отправляться в дальний путь.

Приметы на Сретенье

Как мы уже упоминали, Сретенье - это больше языческий праздник, а потому до сегодняшнего дня сохранилось множество суеверий.

Например, в народе считали, что какая погода выпадет на Сретенье, такая и весна будет. А вот если в эту ночь звездное небо было, то весна точно весна наступит поздно.

Если же на на этот праздник оттепель, то многие верили, что в летом будет хороший урожай пшеницы. Наши предки говорили: "На Сретение капель — урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет".

Также о плохом урожае говорила и метель в этот день: "В Сретенье метель дорогу переметает, корм подметает."