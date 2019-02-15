Скачать
Пятница, 15.02.2019
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Мангера арестовали с правом залога
Мангера арестовали с правом залога
Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Олимпиакос - Динамо: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры
Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры

Народные традиции и приметы на 15 февраля

Смотрите фото (3)
Народные традиции и приметы на 15 февраля
08:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Этот праздник является непереходящим, то есть отмечается ежегодно в одно и то же время. В 2019 году Сретение Господне мы празднуем 15 февраля.

Название праздника довольно специфичное и сразу понять о чем идет речь довольно сложно. А на самом деле все очень просто и ясно, ведь на церковно-славянском языке слово "сретение" переводится как встреча.

Традиции 15 февраля

В народе этот день считают днем первой встречи весны (вторая встреча — на Сороки, третья — на Благовещение). Это один из самых больших праздников весны. Наступают сретенские морозы — они считаются последними, и после них крестьяне уже не решались пускаться в далекий путь на санях. Оттепель, появляющаяся в этот день, предвещает худую и гнилую весну. Метель предсказывала, что весна задержится больше, чем обычно, исчерпаются корма для скота.

На Сретение вечером заклинают солнце: "Солнышко-ведрышко, выгляни, красное, из-за горы, выгляни, солнышко до вешней поры!" Если оно перед закатом проглянет сквозь облака, то это означает, что прошли последние морозы; если же оно вовсе не покажется, ожидай строгих власьевских морозов 24 февраля. Особо заботились в этот день о домашней птице, скотине, семенном зерне и плодовых деревьях. В этот день начинают закармливать племенных птиц и кормить кур овсом, утверждая: "Корми кур овсом — весной и летом будешь с яйцом". На Сретение не следует отправляться в дальний путь.

Сретение Господне 2019: когда и как отмечается, приметы, традиции и запреты

Приметы на Сретенье

Как мы уже упоминали, Сретенье - это больше языческий праздник, а потому до сегодняшнего дня сохранилось множество суеверий.

Например, в народе считали, что какая погода выпадет на Сретенье, такая и весна будет. А вот если в эту ночь звездное небо было, то весна точно весна наступит поздно.

Если же на на этот праздник оттепель, то многие верили, что в летом будет хороший урожай пшеницы. Наши предки говорили: "На Сретение капель — урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет".

Также о плохом урожае говорила и метель в этот день: "В Сретенье метель дорогу переметает, корм подметает."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Народные традиции, 15 февраля, Праздник 15 февраля, Приметы на 15 февраля, Народные традиции на 15 февраля, Прзданик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
03 Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019
04 Сретение Господне 2019: история праздника, традиции
05 День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сорок индийских военных погибли в результате теракта
Сорок индийских военных погибли в результате теракта
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
Санаторий &quot;Бердянск&quot; возвращен в госсобственность
Санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность
Рецепт дня: блинный торт &quot;Пломбир в шоколаде&quot;
Рецепт дня: блинный торт "Пломбир в шоколаде"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь