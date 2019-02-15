МВД РФ: более 83 тыс. украинцев получили российское гражданство

Новости Украины: Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины.

Российская Федерация в 2018 году предоставила гражданство 83 тыс. 81 гражданину Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

В частности, за январь-декабрь 83 тыс. 81 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев).

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).

В 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали 524,7 тыс. граждан Украины, которые посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы

В частности, январе-декабре 2018г МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 761 тыс. 586 украинцев, из них 171 тыс. 312 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 590 тыс. 274 человека – поставлены на учет по месту пребывания.

1 млн 115 тыс. 479 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 524 тыс. 697 украинца въехали в РФ с частным визитом, 460 тыс. 622 - на работу, 29 тыс. 133 – с целью учебы, 44 тыс. 212 – с целью туризма и 56 тыс. 815 украинцев под другими предлогами.

В то же время, в 2018г РФ сняла с миграционного учета 1 млн 180 тыс. 61 украинца.

В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. - с частным визитом, 42,9 тыс. - с целью туризма и 28,1 тыс. - для учебы.