В Украине увеличилось количество выплат декретных

Новости Украины: Фонд соцстрахования увеличил расходы на выплату пособий беременным женщинам Украины.

За 2018 год увеличились расходы на финансирование пособий по беременности и родам. Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, этот показатель увеличился на 13,7%.

По их словам, за весь 2018 года Фондом соцстрахования было выплачено 200,7 тыс пособий по беременности и родам, что составило 3,77 млрд грн. В процентном выражении их количество увеличилось на 13,7% или на 456 млн грн в сравнении с 2017 годом.

В пресс-службе напомнили, что право на пособие по беременности и родам имеют застрахованные лица в случае случая беременности в период действия страховки.

Застрахованным считается лицо, которое уплачивает ЕСВ, то есть все трудоустроенные лица, в том числе и физлица предприниматели. Застрахованными на 2019 год считаются 12 млн человек.

Работающие женщины за весь период отпуска по беременности и родам получают пособие в размере 100% среднего дохода.

Чтобы вычислить сумму пособия необходимо умножить размер среднедневной зарплаты на количество дней нахождения в связанном с беременностью и родами отпуске.