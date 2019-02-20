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20 февраля, День Луки: что можно и что нельзя делать

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20 февраля, День Луки: что можно и что нельзя делать
10:54 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 20 февраля в православной церкви отмечается день Луки.

20 февраля 2019 года чтят память преподобного Луки Элландского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

Сегодня 51-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 314 дней. Именинники – Лука, Парфен. Всемирный день социальной справедливости, в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни.

Что можно делать 20 февраля

1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 20 февраля

1. Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.

2. Не желательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.

Приметы на 20 февраля

Если человек родился 20 февраля, он сможет понимать язык растений – так говорили в народе.

Чем большую милостыню подашь, тем больше потом получишь.

Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.

Ветер в полдень сулит хороший урожай зерновых культур в текущем году.

Народные приметы на 20 февраля – День Луки

Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.

Красный закат – ждите порывистого ветра и сырого лета.

В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих.

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