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Народные приметы на 21 февраля – Захарий-Серповидец

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Народные приметы на 21 февраля – Захарий-Серповидец
07:39 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 21 февраля по народному календарю: Захарий, Захар, Захарий Серповидец, Захар Серповидец, именины серпа, серповидец.

В православной церкви почитают 21 февраля святого Захария Серповидца. Пророк получил такое прозвище, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.

Пророка Захария недаром в народе Серповидцем называли. По преданию, он уже с юношеских лет обладал способностью предвидения, "став зрителем премирных видений", среди которых однажды во сне благочестивому Захарию "явился летающий по воздуху свиток, очертаниями напоминающий изогнутый серп".

О том, что в этом свитке было изложено, пророк так и не узнал. Зато крестьяне, которым давно уже "под вьюжный стон о жатве мечталось", сочли это видение "небесным знаком", напоминающим о начале подготовки к предстоящему полевому сезону.

Поэтому 21 февраля под веселый перестук деревенских наковален, звонко славящих именины Серповидна, принято было кропить серпы святою крещенскою водой, Захарию молиться и внимательно осматривать весь садово-полевой инвентарь.

Что касается народных традиций, которые связаны с 21 февраля, то крестьяне обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить. Особенно важное внимание уделялось осмотру серпов.

Народные приметы

Нужно окропить серп святой водой – тогда жатва пройдет легче

Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры

Мороз на Захария – зиме скоро конец придет

На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда

Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – можно рассчитывать на потепление в самое ближайшее время Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет

Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное 21 февраля ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте

В этот день женщины могут молиться пророку Захарию об удачной жатве, и их молитвы будут услышаны.

Сильная стужа – холодам конец

Вокруг луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна

После Захария рыба не клюет – об этом знали рыбаки

Если молодому месяцу показать серп, то урожай будет хорошим

Жители городов могут точить не серпы, а ножи – тогда весь следующий год их будет сопровождать удача и достаток.

По примете 21 февраля ремесленникам можно выходить на торги – они будут удачными

Не следует проводить хирургическое лечение – исход может быть неудачным. Также нельзя пломбировать зубы

Знахари раньше именно в день Захария устраняли сглазы. Считалось также, что нельзя никому завидовать – можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается

В ночь на 21 февраля сны считаются вещими. Гроб – долгая жизнь будет, огород – плохие новости придут, сливки или молоко – богатство получишь, замок – возможно судебное разбирательство, зеркало – есть вероятность недуг подхватить.

Люди, рожденные в этот день, обладают развитой интуицией и могут предсказывать будущее

21 февраля можно играть свадьбы и организовывать молодежные посиделки

Традиции 21 февраля

Святому Серповидцу молятся бабы-жницы. Лунный серп, по народному поверью, в этот день был особенно остр. Крестьяне доставали заткнутый в притолоку 25 или 26 декабря серп и показывали его месяцу, чтобы он остро наточил его. В этот день серпы кропили крещенской святой водой. Говорили: "Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа".

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Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, 21 февраля, Захарий-Серповидец, Праздник 21 февраля.
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