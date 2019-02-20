Сезон гриппа в Украине: за месяц умерли 14 человек

Новости Украины: С начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая.

В Украине с октября 2018 года из-за гриппа умерли 33 украинца. За прошедшую неделю — один человек.

"За прошедшую неделю, 11-17.02.2019, гриппом и ОРВИ заболели почти 198 тыс. 902 человека, среди них 73,3% - дети в возрасте до 17 лет... Один человек умер от гриппа", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 193 человека, за последнюю неделю - 408 человек.

Напомним, согласно сообщению, обнародованному на сайте ЦОЗ, в период с 4 по 10 февраля 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 209,493 тыс. чел., 70,6% из которых - дети до 17 лет.