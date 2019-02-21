Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы "Х". Этому символу дали название "андреевский крест". Именно он изображен на флаге русского флота. В православной традиции апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины и российского военно-морского флота, а в католической – покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.
Употребляется также очень созвучное имя Андрею – Андриан, многие считают его одной из русифицированных форм имени Андрей. На самом деле, имя Андриан – это один из вариантов произношения имени Адриан в России.
Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собой.
Андреи достаточно расчетливые мужчины. Пустить пыль в глаза, представить все в выгодном для него свете – часто именно эта способность и помогает Андрею добиваться чего-то значительного в своей жизни. Андрей не особо выделяется в рабочем коллективе, но почему-то начальник всегда помнит о таком сотруднике.
Многие "зимние" Андреи предпочитают выбирать себе творческие профессии (режиссер, актер, художник, певец). Из "осенних" обладателей этого имени получаются хорошие бизнесмены.
Поздравления
На проблемы все забей —
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал —
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
С праздником тебя, Андрей!
Если ласково — Андрюша...
Будь здоровым, не болей
И всегда во всём будь лучшим.
Будь любимым и люби,
За любовью — на край света.
Целей достигай, не спи,
Чтоб успеть всё в жизни этой.
Не грусти и не скучай.
Всё имей, что только нужно.
Этот праздник отмечай
Ярко, весело и дружно!
Поздравления, Андрей,
Принимай от нас скорей.
Рюмку полную нальем —
За твое здоровье пьем.
Пусть звучит наш главный тост:
"Пьем за твой карьерный рост!",
Чтобы шел к вершине смело,
За любое брался дело.
Чтобы был ты полон сил,
И кошель чтоб толстым был.
Пусть купюр веселый хруст
Не испортит к жизни вкус.
Олигархом стань, Андрей,
И не забывай друзей.
Мужественный ты с рожденья,
Ведь тебя зовут Андрей,
Праздничные поздравленья,
Принимай от нас скорей!
От души тебе желаем,
Преграды все преодолеть,
До пьяна, напиться счастьем,
И при том не захмелеть!
Пусть исполнятся желанья, и
Пусть сбудутся мечты,
Чтобы жизнь казалась медом,
И чтоб был доволен ты!
Андрей мужчина хоть — куда
И с этим не поспоришь.
Он справедливый, как всегда,
Он наш надежный кореш.
Андрюха, друг наш, мы с тобой.
Всегда будь впереди!
Проблему мы решим толпой,
Ты только позови.
Дружище, будь всегда любим
Ты женщиной своей
И уважаемым всегда
В компании друзей.