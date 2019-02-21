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Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления
07:35 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный". Также существует перевод "мужчина", "человек".

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы "Х". Этому символу дали название "андреевский крест". Именно он изображен на флаге русского флота. В православной традиции апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины и российского военно-морского флота, а в католической – покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.

Употребляется также очень созвучное имя Андрею – Андриан, многие считают его одной из русифицированных форм имени Андрей. На самом деле, имя Андриан – это один из вариантов произношения имени Адриан в России.

Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собой.

Андреи достаточно расчетливые мужчины. Пустить пыль в глаза, представить все в выгодном для него свете – часто именно эта способность и помогает Андрею добиваться чего-то значительного в своей жизни. Андрей не особо выделяется в рабочем коллективе, но почему-то начальник всегда помнит о таком сотруднике.

Многие "зимние" Андреи предпочитают выбирать себе творческие профессии (режиссер, актер, художник, певец). Из "осенних" обладателей этого имени получаются хорошие бизнесмены.

Поздравления

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

Именины (День Ангела) Кристины: значение имени и поздравления

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

 

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

 

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всём будь лучшим.

 

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть всё в жизни этой.

 

Не грусти и не скучай.

Всё имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

Поздравления, Андрей,

Принимай от нас скорей.

Рюмку полную нальем —

За твое здоровье пьем.

Пусть звучит наш главный тост:

"Пьем за твой карьерный рост!",

Чтобы шел к вершине смело,

За любое брался дело.

Чтобы был ты полон сил,

И кошель чтоб толстым был.

Пусть купюр веселый хруст

Не испортит к жизни вкус.

Олигархом стань, Андрей,

И не забывай друзей.

Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Мужественный ты с рожденья,

Ведь тебя зовут Андрей,

Праздничные поздравленья,

Принимай от нас скорей!

 

От души тебе желаем,

Преграды все преодолеть,

До пьяна, напиться счастьем,

И при том не захмелеть!

 

Пусть исполнятся желанья, и

Пусть сбудутся мечты,

Чтобы жизнь казалась медом,

И чтоб был доволен ты!

Андрей мужчина хоть — куда

И с этим не поспоришь.

Он справедливый, как всегда,

Он наш надежный кореш.

 

Андрюха, друг наш, мы с тобой.

Всегда будь впереди!

Проблему мы решим толпой,

Ты только позови.

 

Дружище, будь всегда любим

Ты женщиной своей

И уважаемым всегда

В компании друзей.

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