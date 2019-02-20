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Март 2019: что празднуем и сколько отдыхаем

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Март 2019: что празднуем и сколько отдыхаем
13:18 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Какие праздники будут в марте 2019 года и сколько будут отдыхать украинцы.

Согласно предварительному календарю выходных на 2019 украинцев ждут 11 официальных выходных в течение этого года. Также возможными являются дополнительные выходные, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. 

Так как март уже не за горами, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2019 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2019 года?

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Количество рабочих дней в марте составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 11. И плюс еще один день 7 марта – предпраздничный, укороченный на 1 час.

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2019 году выпадает на пятницу, отдыхаем три дня - 8-10 марта

Напомним, в Украине инициируют изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.

Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

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  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
  • 3 марта – Всемирный день писателя.
  • 4 марта – Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта.
  • 8 марта – Международный женский день.
  • 9 марта – Международный день ди-джея, а также День землеустроителя.
  • 10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.
  • 11 марта – начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.
  • 17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
  • 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.
  • 21 марта – Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.
  • 23 марта – Всемирный день метеорологии.
  • 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.
  • 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
  • 27 марта – Международный день театра.

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.

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