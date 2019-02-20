Март 2019: что празднуем и сколько отдыхаем

Новости Украины: Какие праздники будут в марте 2019 года и сколько будут отдыхать украинцы.

Согласно предварительному календарю выходных на 2019 украинцев ждут 11 официальных выходных в течение этого года. Также возможными являются дополнительные выходные, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.

Так как март уже не за горами, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2019 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2019 года?

Количество рабочих дней в марте составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 11. И плюс еще один день 7 марта – предпраздничный, укороченный на 1 час.

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2019 году выпадает на пятницу, отдыхаем три дня - 8-10 марта.

Напомним, в Украине инициируют изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.

Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

– Всемирный день гражданской обороны. 3 марта – Всемирный день писателя.

– Всемирный день писателя. 4 марта – Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта.

– Масленица 2019, начало сырной недели, которая продлится до 10 марта. 8 марта – Международный женский день.

– Международный женский день. 9 марта – Международный день ди-джея, а также День землеустроителя.

– Международный день ди-джея, а также День землеустроителя. 10 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы.

– Прощеное воскресенье, конец Масленицы. 11 марта – начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.

– начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

– Всемирный день защиты прав потребителей. 17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

– День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения. 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев.

– День работника налоговой и таможенной службы Украины, а также День планетариев. 21 марта – Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

– Всемирный день поэзии и Международный день кукол, а также Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

– Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста. 23 марта – Всемирный день метеорологии.

– Всемирный день метеорологии. 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

– Всеукраинский день борьбы с туберкулезом. 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

– Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ. 26 марта – День Национальной гвардии Украины.

– День Национальной гвардии Украины. 27 марта – Международный день театра.

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – вторник - Новый год

– вторник - Новый год 7 января – понедельник - Рождество Христово

– понедельник - Рождество Христово 8 марта – пятница - Международный женский день

– пятница - Международный женский день 28 апреля – воскресенье - Пасха

– воскресенье - Пасха 1 мая – среда - День Труда

– среда - День Труда 9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

– четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 16 июня – воскресенье - Троица

– воскресенье - Троица 28 июня – пятница - День Конституции

– пятница - День Конституции 24 августа – суббота - День независимости

– суббота - День независимости 14 октября – понедельник - День защитника

– понедельник - День защитника 25 декабря – среда - католическое Рождество

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.