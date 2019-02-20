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Заболеваемость корью в Украине: в регионы ввезли свыше 1 млн доз вакцины

Заболеваемость корью в Украине: в регионы ввезли свыше 1 млн доз вакцины
16:14 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: В регионы доставлены вакцины КПК производства Бельгии и США.

Украина обеспечена вакцинами КПК - в регионы доставлено более одного миллиона доз. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 14 февраля в регионах есть 1 006 096 доз вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США. Напомним, что специфического лечения от кори не существует — предотвратить заболевания может только вакцинация", - отметили в ЦОС.

Как сообщалось ранее, за 7-ю неделю 2019 года в Украине корью заболели 3 264 человека — 1 545 взрослых и 1 719 детей. Самые высокие показатели заболеваемости — во Львовской, Ривненской и Винницкой областях.

С 28 декабря 2018 года до 15 февраля 2019 года корью в Украине заболели 21 355 человек — 9 304 взрослых и 12 051 ребенок. В этом году умерли уже восемь человек, среди которых два ребенка, в 2018 году - 16 человек.

В целом с 2017 года корью переболели более 73 тысяч человек, из них 28 случаев закончились летально.

Корь - инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти непривитых людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, энцефалиту и тому подобное, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска.

Прививки — единственный надежную защиту от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

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Вакцина, Здоровье, Корь, Показатели заболеваемости, Заболеваемость корью, Вакцина от кори.
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