Монетизация субсидий: столичным пенсионерам объяснили, как получить деньги

Новости Украины: Выплата непосредственно пенсий будет осуществляться в плановом периоде.

Пенсионерам-субсидиантам для получения субсидии в виде наличных средств не нужно предоставлять никаких документов и дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. Об этом сказала и.о. начальника Главного Пенсионного фонда Украины в г.Киеве Ирина Задерейко во время пресс-конференции.

"Хочу подчеркнуть, чтобы пенсионеры не волновались. Никаких обращений дополнительных в органы Пенсионного фонда не нужно", - сообщила Задерейко.

Она отметила, что между Управлением труда и социальной защиты населения районных и городе Киеве государственных администраций и управлением Пенсионного фонда города Киева осуществляется взаимообмен необходимой информацией.

Задерейко сказала, что выплатной период пенсий в органах ПФУ начинается с 4 и заканчивается 25 числа каждого месяца.

"Выплата непосредственно пенсий будет осуществляться в плановом периоде. И также дополнительно все те пенсионеры, которые получают пенсию через Укрпочту, будут получать по дополнительной ведомости сумму начисленной субсидии", - пояснила Задерейко.

При этом, добавила она, пенсионеры, которым доставляли пенсию по "Укрпочте" по домашним адресам, денежные выплаты по начисленной субсидии будут предоставляться вместе с пенсией за март.

"Все те пенсионеры, которые получают пенсию через любые учреждения банков, получат двумя платежами суммы зачисления в марте месяце на свои карточные счета", - отметила Задерейко.

Как известно, С1 января 2019 года Правительством введена монетизация жилищных субсидий гражданам.

В госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами".