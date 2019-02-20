Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Монетизация субсидий: столичным пенсионерам объяснили, как получить деньги

Монетизация субсидий: столичным пенсионерам объяснили, как получить деньги
18:18 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Выплата непосредственно пенсий будет осуществляться в плановом периоде.

Пенсионерам-субсидиантам для получения субсидии в виде наличных средств не нужно предоставлять никаких документов и дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. Об этом сказала и.о. начальника Главного Пенсионного фонда Украины в г.Киеве Ирина Задерейко во время пресс-конференции.

"Хочу подчеркнуть, чтобы пенсионеры не волновались. Никаких обращений дополнительных в органы Пенсионного фонда не нужно", - сообщила Задерейко.

Она отметила, что между Управлением труда и социальной защиты населения районных и городе Киеве государственных администраций и управлением Пенсионного фонда города Киева осуществляется взаимообмен необходимой информацией.

Задерейко сказала, что выплатной период пенсий в органах ПФУ начинается с 4 и заканчивается 25 числа каждого месяца.

"Выплата непосредственно пенсий будет осуществляться в плановом периоде. И также дополнительно все те пенсионеры, которые получают пенсию через Укрпочту, будут получать по дополнительной ведомости сумму начисленной субсидии", - пояснила Задерейко.

Члены избирательной комиссии и их семьи не лишаться субсидий

При этом, добавила она, пенсионеры, которым доставляли пенсию по "Укрпочте" по домашним адресам, денежные выплаты по начисленной субсидии будут предоставляться вместе с пенсией за март.

"Все те пенсионеры, которые получают пенсию через любые учреждения банков, получат двумя платежами суммы зачисления в марте месяце на свои карточные счета", - отметила Задерейко.

Как известно, С1 января 2019 года Правительством введена монетизация жилищных субсидий гражданам.

В госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пенсионеры, Субсидии, Дениги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь