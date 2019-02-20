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Helsi.me: с марта жители столицы смогут оценить работу врача

Helsi.me: с марта жители столицы смогут оценить работу врача
18:38 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Киевляне, зарегистрированные в системе Helsi, будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать его.

С 1 марта 2019 года киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. Об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг - средняя оценка за последние полгода", - пояснил Поворозник.

По его словам, киевляне, зарегистрированные в системе Helsi, будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать того, с кем подписать декларацию или какого узкого специалиста выбрать для консультации.

"Конечно же, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов воздействия на врача ввиду его рейтинга. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика. Соответственно, врач с высоким рейтингом будет иметь большую базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно влияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним", - отметил Поворозник.

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Он напомнил, что в системе Helsi зарегистрированы 1,5 млн киевлян и доступны более 2 тысяч врачей.

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Все по теме:

Врачи, КГГА, Врач, Медреформа, Николай Поворозник, Оценивание врачей, Helsi, Helsi.me.
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