Льготный период заканчивается: что делать с нерастаможенной "евробляхой"

Новости Украины: В Минфине рассказали, что делать водителям с нерастаможенным автомобилем на еврономерах.

После вступления в силу так называемых законов о "евробляхах" для владельцев авто на иностранной регистрации важными стали две даты.

22 февраля истекает льготный период, в течение которого водителям предоставлялась 50% скидка на акциз, а 24 мая заканчивается переходный период после которого нарушителей начнут штрафовать. Максимальный штраф, который может наложить таможня - 170 000 гривен, полиция же может взыскать с нарушителя от 8500 до 17000 гривен.

В ГФС сообщили что, за этот период было растаможено 190 тыс авто. Это принесло Украине 12,2 млрд грн платежей. При этом в последние дни растаможки количество желающих легализовать автомобиль значительно увеличилось. Совершенно очевидно, что увеличение общей суммы, которую граждане платят за легализацию авто (около 2400 евро за автомобиль) на 20% не повлияет существенно на количество желающих легализоваться.

Владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Сергея Верланова. Львиная доля владельцев "евроблях" по разным причинам не сможет растаможить свои авто.

"Относительно тех, кто не воспользуется правом растаможку, то мы видим две опции - это вывоз авто за пределы Украины и продажа на запчасти", - сказал Верланов. При этом он подчеркивает, что таможни способны обслужить все авто на иностранной регистрации, которые остаются в Украине.

"В дальнейшем мы не прогнозируем большого количества растаможки "евроблях". Относительно ввоза дополнительных авто – они будут и рынок сам отрегулирует, сколько таких транспортных средств нужно", - заявляет и.о. зампредседателя ГФС. По его мнению, в течение льготного периода не растаможили только очень старые авто, потому что делать это было экономически нецелесообразно.

"Чтобы не нарушать режим, люди просто оставили их за пределами страны. Часть машин отдадут на разборку. Ажиотажа по растаможке не прогнозируем. Сейчас будет маленький провал, а потом все стабилизируется до определенного потока, которого потребует рынок", - подытожил он.