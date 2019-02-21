Родительские субботы 2019: важные правила

Новости Украины: Родительские субботы — дни особого поминовения усопших, когда своими молитвами мы можем оказать большую помощь своим родным и близким, ушедшим из земной жизни.

Родительская суббота — особый день в православном календаре, когда принято вспоминать ушедших из жизни близких и совершать молитвы им в помощь. В первую очередь покойных родителей, а после и остальных дорогих сердцу людей. Уважительное отношение к родителям в христианских семьях должно формироваться у ребенка в самого детства.

Только в таком случае у уже повзрослевшего человека будет верное и полное понимание пятой заповеди "Чти отца твоего и матерь твою", на которой в своей тематической проповеди акцентирует внимание отец Августин.

Что делать в храме в родительскую субботу

Верующие часто задают священникам вопрос: что нести в церковь в родительскую субботу и какие еще важные действия нужно совершить в храме. Перед началом Богослужения нужно подать записку с именами покойных родственников. Записки об упокоении можно подавать в те дни, когда служится литургия Иоанна Златоустого или Василия Великого. Это: субботы и воскресенья, Благовещение Пресвятой Богородицы, Четверг и Суббота на Страстной седмице.

После этого можно поставить за них свечи на панихидный столик, а после, слушая церковные песнопения, искренне молиться за усопших. Можно использовать такую короткую молитву: "Упокой, Господи, душу усопшего раба(ы) Твоего (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное".

В память о близких также принято совершать милостыню и творить добрые дела. Верующие, которые не располагают большими средствами, могут пожертвовать продуктами. В дни Великого поста, на который также приходится родительская суббота, в храм несут постные продукты и кагор. Их принято оставлять на особом столе, который стоит или перед или за панихидным столиком. Подробнее о правилах Великого поста читайте в разделе Календарь поста.

Обратите внимание, что крепкие спиртные напитки, к примеру, водку или коньяк, приносить в качестве пожертвования не принято.

При желании и возможности можно заказать панихиду и уже после совершения молитв разрешается посетить кладбище, привести в порядок могилу, заменить цветы, тем самым показывая, что храните память о близком человеке.

Что не следует делать в памятный день

Существует довольно много народных традиций. связанных с поминанием. Наиболее известная из них – трапеза на могиле, оставление продуктов и водки на столике. Если говорить о том, что надо делать в родительскую субботу, можно сказать: почти все, но только не это.

Православие не считает нужным организовывать поминки, как принято в народе, с помощью пищи и алкоголя, которые приносят и ставят на могиле. Эта традиция имеет давние языческие и отчасти советские корни, когда на место захоронения погибших воинов ставили граненый стакан водки, на который клали кусочек хлеба. В самом этом жесте нет ничего предосудительного, ибо люди таким образом выражают свое уважение – они поминают близкого человека.

С другой стороны, не секрет, что если рюмка налита, ее непременно кто-то выпьет. Возможно, алкоголь употребит сам наливший, а после поминовения на могилу вообще может заглянуть посторонний человек. К тому же на еду могут прибежать собаки или хуже того – крысы.

Получается, что мы стараемся поступить от всего сердца – помянуть человека, отдать ему последнюю дань уважения. Но последствия использования пищи и особенно алкоголя (к тому же крепкого) на могиле не вполне соответствуют нашей благородной цели.

Впрочем, это не лишает возможности пожертвовать всю еду нуждающимся, которые могут быть в том числе и на кладбище. Отдайте яйца и пасочку любому человеку, как подскажет сердце. Возможно, он и сам об этом попросит, а может быть, все будет понятно и без слов – это самая удобная ситуация.