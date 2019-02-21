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Супрун не рекомендует лечить рак грибами

Супрун не рекомендует лечить рак грибами
18:16 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: "Лечение" грибами не помогает от рака и у него побочные эффекты.

"Фунготерапия", или лечение грибами, не излечивает онкологические болезни, зато пациент, возлагающий ложную надежду на этот альтернативный метод, запускает тяжелую болезнь и не получает необходимой терапии.

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Альтернативным методам лечения нет места в доказательной медицине. Особенно, когда отказ от медицинской помощи угрожает жизни пациента. С помощью одного из таких методов пытаются обмануть онкобольных пациентов. Это так называемая "фунготерапия", - написала Супрун.

По ее словам, возле Национального института рака в Киеве предлагают нетрадиционные методы лечения рака.

"Ко мне обратились обеспокоенные врачи и пациенты относительно активного распространения информации о лечении рака грибами вблизи Национального института рака. Адепты этого метода предлагают пройти курс и обещают полное выздоровление независимо от стадии болезни. Это манипуляция и попытка заработать деньги на доверии и желании людей выздороветь", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что, за такую "панацею" требуют значительные средства, одновременно пациент откладывает жизненно необходимое лечение, теряя время.

По ее словам, в настоящее время не существует ни одного исследования, подтверждающего эффективность грибов в лечении или предупреждении рака. "Существует небольшое количество исследований, которые указывают на некоторые положительные эффекты применения вытяжки или экстрактов грибов. К примеру, для облегчения последствий химиотерапии или для усиления иммунного ответа в борьбе с болезнью. Но мы должны быть осторожными с выводами этих исследований. Часто это результат нерепрезентативных исследований с несовершенной методологией, которые далеки от стандартов доказательной медицины", - отметила и.о. министра.

Зато, подчеркнула она, такое "лечение" может иметь непредсказуемые побочные эффекты: "Ведь грибы и другие сомнительные растительные препараты могут влиять на важные гематологические показатели пациента. Если они не в норме, это может быть основанием для отсрочки или даже отмены курса химиотерапии. Как следствие- пациент не получает своевременно лечебного эффекта от традиционного лечения".

Более того, грибы могут содержать токсичные вещества, обращает внимание Супрун.

"Часто грибы, которые используют для изготовления препаратов для лечения смертельных болезней - это высокотоксичные грибы (мухоморы, поганки и т.д.)", - подчеркнула она.

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Все по теме:

Рак, Онкозаболевания, Грибы, Ульяна Супрун, Фунготерапия.
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